「Hyatt Place 凱悅嘉軒」國際品牌飯店終落腳新莊，「新莊凱悅嘉軒酒店」今(17)日正式開幕！宏匯集團於新莊副都心總投資額逾96億元，包含「宏匯廣場」、「新莊宏匯i-Tower」及「新莊凱悅嘉軒酒店」，以多目標土地使用方式結合民間資金與經營創意，提供充足停車空間、創造土地效益，同時引進產業辦公室、購物商場等設施，豐沛新莊副都心城市機能多元性與高值化。

「新莊凱悅嘉軒酒店」今開幕，新北市長侯友宜、宏匯集團董事長許崑泰等賓蒞臨現場，慶賀正式對外營運，生意蓬勃。侯友宜表示，新北市以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心建構3軸心，持續透過「點、線、面」三個面向推動區域發展。其中，新莊副都心為新北重要產業發展聚落中心，除了比鄰桃園國際機場，更可由快速道路連接國道，以及坐擁新莊線、機場線、環狀線等三大捷運線環繞，四周交通網絡發達。「新莊凱悅嘉軒酒店」可提供商務旅客舒適的休憩空間，預期可吸引更多國際商務人士來訪新北，帶動國際商貿活動交流，有效接軌國際及往返北北桃的商務行程。

「新莊凱悅嘉軒酒店」全案興建地上21層、地下4層的建物，提供280間客房、文創及展演空間，總投資金額超過新臺幣50億元,創造5,000個就業機會。

新北市積極招商引資，吸引民間資金打造「國際創新園區」，由新北市政府提供土地，依促參法設定地上權方式，由宏匯思源股份有限公司興建、招商及營運。本案包含停車場用地、商業區用地共 1.6公頃，停車場用地佔地1.3公頃，興建「新莊宏匯 i-Tower」商辦大樓，已於去(110)年完工，為地上39層、地下3層的摩天大樓，兼具停車場、購物商場、美食餐飲、商用服務、產業辦公空間等，成功引入雲端及數位匯流等高端企業進駐園區(如光寶、台灣檢驗科技、四零四科技、木棉花國際等)；商業區用地佔0.3公頃,則由宏匯集團攜手凱悅嘉軒(Hyatt Place)，興蓋國際商務旅館，地上樓層設有餐廳、會議區與文化創意展演空間。