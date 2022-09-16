身為湖人傳奇球星之一的「俠客」歐尼爾，最近在播客節目當中讚揚湖人剛從灰狼交易來的貝弗利，更強調湖人勢必會很喜歡貝弗利的加盟，不過歐尼爾也沒忘記繼續貶低他早看不順眼的法國籍中鋒戈貝爾，甚至暗諷戈貝爾被打爆之後就被交易了。

「我對貝弗利只有好評，你知道為什麼嗎？因為他始終帶著初心打球，」歐尼爾說，「不像某些球員(暗指戈貝爾)賺了2、3億美元，卻根本不會打球，在場上被打爆了就被交易，爵士球迷你們有印象嗎？湖人需要貝弗利這樣的球員，他們一定會喜歡他的。」

跟戈貝爾同樣打中鋒出身的歐尼爾，先前公開批評戈貝爾是「沒用的棋子」，因為他認定戈貝爾並未擁有真正的內線主宰力，所以這次才會假借吹捧貝弗利的機會，再次暗諷戈貝爾根本不配當NBA球員，只能乖乖接受被爵士交易到灰狼的命運。

只是戈貝爾在今年歐錦賽確實發揮出色，也成法國接下來能否闖進冠軍賽，甚至奪冠的關鍵人物，看到戈貝爾在歐錦賽的表現，或許歐尼爾可以改變一點他對戈貝爾的負面印象。