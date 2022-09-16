捲入立委集體貪瀆案，因涉收賄2580萬元遭台北地院重判10年的立委蘇震清，提起自訴主張，台北地檢署承辦檢察官黃偉偽造文書且濫權追訴，最高法院駁回蘇的上訴，認為他不是濫權追訴罪的受害人，不得提告，判決不受理確定。

蘇震清指控，2020年8月10日檢方訊問證人即該案共同被告李恒隆的偵訊影音檔案，有多個關鍵證詞之內容充斥雜音，完全無法辨識，受干擾時間接近6小時，且多段內容無端遭到遮蔽。

蘇又稱，2020年8月24日檢方訊問證人李恒隆之偵訊影音檔案，部份內容與錄音譯文並未完全相符，或無任何清晰之錄音內容可資比對，甚或於錄音檔中重要關鍵證詞皆屬雜訊，侵害他受憲法保障公平審判之訴訟權益，檢察官涉犯濫權追訴等罪。

一審台北地院認為，濫權追訴罪部分，個人並非該罪之直接被害人，依法不得提起自訴，蘇震清對於本案犯罪事實全部均不得自訴，其提起本件自訴，於法未合，且無從補正，不經言詞辯論，直接判決不受理。

蘇震清提上訴後，高院認為，個人非屬濫權追訴罪之直接被害人，則蘇震清對於檢察官黃偉所涉之濫權追訴罪嫌，即不得提起自訴，而其他具裁判上一罪關係，係屬較輕罪名之變造刑事證據罪及公務員登載不實罪也不得自訴，蘇不服提上訴，遭最高法院判決駁回確定。

國會史上最大宗立委集體貪瀆案，台北地院判決，12位起訴被告，除立委助理余學洋無罪，11人判決有罪，其中蘇震清遭重判10年，案經上訴，台灣高等法院日前公開抽籤，由蕭世昌法官中籤，與審判長劉方慈庭長及陪席法官許曉微共同審理中。