教育部日前公告專案輔導學校名單，6所學校限期改善、和春技術學院須於退場條例實施一年內停辦，7所學校共11969名學生、993名專任、兼任教師受到衝擊。民眾黨團指出，自2014年起私下退場缺乏規劃導致師生權益受損，校產也未充分利用，立委張其祿直批被列入專輔學校簡直「死定了」，呼籲政府立即規劃與檢討，改善高教困境。

立委張其祿指出，110學年度學生較10年前少了約17萬人，僅118.6萬；台灣不得不開始面對過去浮濫廣設大學的苦果。但大學退場的過程往往無法充分保障師生權益，陸續有積欠教師薪資、校產頻繁遭竊的狀況產生。他直言，被列入專案輔導的學校簡直就是安寧病房「死定了」，不會有家長送小孩去當末代學生，就算教育部派了新董事或監察人也救不起來。他質問教育部，私校有沒有存在價值？

立委邱臣遠表示，根據國發會推估，2030年大學學齡人口將將再減少26萬人，扣除公立學校招生名額，到時恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，私校恐怕連五個手指頭都數不滿。他呼籲教育部不能只生不養，任由私校自生自滅，等著被宣布為專輔學校。他呼籲，針對列為專輔的學校，請教育部積極監督輔導，以「照顧師生權益，妥善利用校產」為最大原則，並公平減少公私立學校招生員額、積極開拓國際生源。

教育部代表回應，未來私校要繼續存在，對於有能力也願意辦學的學校絕對要給予資源，但不適任也要透過私校退場條例退場，對於退場學校校產的運用也在運作中；公私立同步減招部分，依照現行規定，連續兩年招生不到70％會減10％招生名額，對國立學校的招生名額標準比較高，不滿80％會減少名額。

教育部代表指出，目前在新南向產學合作專班、國際合作等，私校對東南亞國家的國際生員仍有相對的競爭力，入境國際學生也仍有2萬人以上，之後也會積極辦理相關訴求。