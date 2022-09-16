美國參議院外交委員會雖然通過「台灣政策法案」，不過表決卻有5票反對，其中包含上月甫訪問台灣的馬基（Ed Markey）。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生指出，雖然馬基投下了反對票，但是他才是最愛台灣的。

嚴震生說，馬基雖然投下反對票，但是也詳盡了為何反對的原因。馬基認為「台灣政策法案」推翻美國的戰略模糊、破壞美國的「一中政策」，並可能帶來區域不穩定，「台灣人必須面臨美國政策後果，美國人不應將台灣人置於日益增加危險中。」嚴震生認為，光憑這一點，讓人感覺到馬基最愛台灣。

嚴震生又說，另一位投反對票的墨非（Chris Murphy）九月初投稿《經濟學人》也說得很好。墨非提到，儘管中國對台灣的軍事威脅迫使美國必須做出回應，但任何的回應必須慎思熟慮，一來要兼顧美國的利益，二來要讓台灣更為安全，最後則要避免和中國發生直接衝突。

嚴震生指出，當初立「台灣關係法」是關心台灣，現在的「台灣政策法案」比較像是針對中國大陸。雖然全美都在反中，但還是有些參議員是真的比較關心台灣，不希望讓中國大陸逮到任何機會。

國政基金會國安組召集人林郁方則表示，外委會通過的條文對中國大陸雖然不滿意但已經可以接受，國會通過文字可能還會更溫和，北京如果要因為「台灣政策法案」而再一次引發台海危機，可能會招致反作用力。

林郁方指出，上次針對裴洛西的軍演規模已經很大了，如果要再來一次，規模勢必要更大，力道也要更強，也就意味更多戰機、戰艦要越過中線、更多彈道飛彈要越過台灣，這會引爆擦槍走火，可能導致美國國會，甚至拜登政府採取更激烈因應手段。