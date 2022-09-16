2022年台灣首度參與美國國務院的「科技女孩計劃」，高雄女中學生張微咏從400人的選拔中脫穎而出；此項計畫由美國在台協會經全台報名的400多名高中女生中，遴選出第1批3位科技女孩，今年7月由清華大學教授胡敏君帶領赴美，參加為期24天與美國維吉尼亞理工學院及州立大學合作的交流活動。

「科技女孩計劃」(TechGirls)是一項美國國務院國際暑期交流計劃，鼓勵來自世界各地的年輕女性投入理工科學，並在未來從事科技領域的工作；除了參加科技與電腦營，也參與職場體驗，讓女性在科技業中也能發光發熱。

「學測可以重來，但這個活動不行」，張微咏在報名之初也幾經掙扎，因為此項計畫的遴選時間與學測重疊，但秉持著堅持赴美的心態，毅然決然參加，在400多位優秀競爭學生中脫穎而出，張微咏認為她的追根究底、好奇心強等等的個人特質，讓她能夠榮幸獲選。

張微咏表示，美國維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）的學習課程強度很高，例如早上是進階的大學生物課程，下午則是有關領導才能的工作坊，在頭幾天，還沒有完全適應全英文的環境，每天都覺得腦力體力燃燒殆盡；經過努力適應，才能夠自在的跟同儕討論聊天，最後還可以從容不迫的說出自己報告的內容。

張微咏覺得這次的學習旅程中除了學術性的收穫外，最深刻的體會是來自36個國家的科技女孩們都踴躍表達自己的意見，自己也被這個氣氛感染，原本沒有勇氣舉起手，也能夠慢慢的突破自己的心防，勇敢問出自己的問題。最可貴的改變是經過許多不同文化的碰撞，發現很多國家跟我們長久的刻板印象截然不同，讓自己認識到更多之前從未有機會碰觸到的議題。