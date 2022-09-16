【愛傳媒簡秀枝專欄】從愛鴿了、養鴿子，研究賽鴿，發現賽鴿非台灣土生土長的，是外來種，在追本溯源之餘，要書寫一部台灣「賽鴿史」。

賽鴿，甩不掉環境的主宰與命運的操弄，猛然間，他發現，這樣的宿命感，不只是鴿子，台灣島國4百年來的遭遇，不也如此，受制於外在的殖民與威權統治，大環境始終左右台灣的政局發展，台灣的「賽鴒史」，豈不也是台灣的「近代史」。

這是新鋭藝術家李立中的感悟，就在熱蘭遮城建城400週年即將擴大舉辦紀念活動之際，賽鴿故事的原鄉，就發生在荷蘭東印度公司，台灣與荷蘭之間，彷彿有著不可分割的歷史情節。

李立中在為賽鴿說故事，其實，他正也是在訴說著宿命的台灣故事，逆境與挑戰不斷，最後變種圖強的賽鴿，和逆來順受的台灣，都因逆境與挑戰，更堅強地存活下來。

上（8）月29日，參加台南文化局活動，看到李立中「台灣粉鳥三部曲前傳」以及「Pontanus的日誌本」展覽，印象非常深刻。帶著一知半解的心情，在沈思近兩週後，以電話和李立中聯絡，請他細說從頭。

橘紅色的展廳，佈置的很周全，文獻資料、故事本、錄影音的播放、加了高檯底座的賽鴿標本，以及複製荷蘭畫家林布蘭（Rembrandt，1606–1669），於1662年創作《阿姆斯特丹布商公會的理事們》，呈現在現場，非常吸睛。展覽如此詳實安排，看得出李立中的良苦用心，他投入創作的深入，從搜尋文獻、實體踏實、錄製影片，最後不惜讓賽鴿現身展間，彷彿讓鴿子墊高身子，挺身控訴自己的歷史遭遇，為400年來的苦難與宿命申冤。

坦白說，該展覽攸關400年的史實，不是逗留3、5分鐘，看看就懂的一般展覽，而是要把創作者李立中一樣，仔細閱讀他提供的文本，觀看他的影音，田調，最後用大腦反思，小小的鴿子，為何會經歷著世間如此多磨難，就像我們感嘆，蕞薾島國的台灣，為什麼要總是承受被殖民、被統治，被威嚇的命運，歷史的血淚，不斷重演，迄今仍未停歇。

李立中解釋，以林布蘭複製畫作作為封面圖像，是創作計劃起手式，林布蘭代表荷蘭的良知，因為在時空背景契合下，試圖與該創作計劃「Pontanus的日誌本」作連結，引領著觀者了解西方人，如何了解從東印度帶回的日誌本，認識福爾摩沙台灣。

Pontanus是東印度公司一位職員，身為帝國殖民主義下的小人物，遭遇與台灣17世紀大航海時代的歷史，竟然都沾上邊，他曾捲入鄭荷殖民政權的紛爭。

原來，Pontanus是在1640年，以東印度公司職員的身份來台，1652年更服膺公司的殖民通婚同化政策，與新港社人Tidama成婚。

然而，在1654年，因涉嫌鹿肉走私入獄兩年，之後獲釋，便以自由商人身份，繼續留在台灣從事買賣。1661年明鄭部隊登陸突襲時，Pontanus的角色又出現，他曾在當年5月1日，公司守將鬼拔仔（Thomas pedel），於北線尾反擊明鄭部隊慘敗之際，由Pontanus協助受困赤崁的地方官貓難實叮（Jacobus Valentyn），送信到對岸的熱蘭遮城，給台灣長官揆ㄧ等。

這是海上霸權的時代，眾多的Pontanus，隨著帝國強權，到處遷徙，他們從遙遠的國度，來到亞洲島國，在異地討生活，甚至配合公司政策，與在地西拉雅社女子通婚，一個看似渺小的個人，被zoom out到宏觀的大歷史上，宛如一粒沙塵，在大時代的巨風大浪中，隨波逐流，最後浮游在沙灘上。

李立中說，他崇拜賽鴿歸巢的本能，迷戀鴿子戀家的天性，從小開始，就養起鴿子，把鴿子當作家庭成員一般，中學時期因功能壓力，被母親說服暫停該項雅好。學校畢業、當完兵，返鄉工作，回家的心情，又讓他想到鴿子，也因此又回頭飼養起鴿子。

對於鴿子，醇厚溫和的感覺，讓他喜歡上心，甚至有種狂熱程度。近年來，對於神秘低調的賽鴿文化，著迷不已，他常假想自己如果也是一隻賽鴿，該如何在浩瀚天際，找到方向，完成使命，後來他發現賽鴿真有一種與生俱來的宿命感，例如，比賽完的賽鴿再累再苦，都要飛回自己的住所，這種對家的依戀，並不保證牠的安全與幸福，因為背後還有一張命運的大網，牠們甩不掉環境的主宰與操弄的。

基於對賽鴿命運，帶著特殊的關懷與好奇，李立中展開賽鴿命運的探索，彷彿對待遠房親戚一樣，他要幫忙調查身世，了解苦難的源頭。

從史料們搜尋，到田調踏察，李立中深入深間，查訪不少垂垂老矣的耄耋賽鴿戶，當他訪談越多，越發現賽鴿運動，在台灣文化脈絡與歷史研究上，嚴重缺席，台灣根本沒有完整的賽鴿史，造成外界對賽鴿運動十分無知，產生許多誤解與負評。

於是，身為愛鴿迷，李立中馬不停蹄，透過敍事、建構，希望為愛鴿，以及眾多賽鴿人家，書寫一部「台灣賽鴿史」。因為賽鴿不只扮演比賽的休閒娛樂功能，牠們在戰時，或許許多重要歷史關頭，牠們也是挺立歷史事件現場的參與者，應用牠們飛翔與辨識方向的本能，扮演了重要角色。

然而，李立中寫著寫著，不經意地意識到，這樣的一部「台灣賽鴿史」，何嘗不也是「台灣近代史」！？

「大航海時代到1895年的那段歷史，以及日本殖民時期傳書鳩（賽鴿）引進台灣後，在常民文化上，都是空缺，需要後人作補填」，李立中一語道出目前的狀況。

身為藝術家，李立中書寫「台灣賽鴿史」，希望以當代作品呈現，於是創作定調為《台灣粉鳥三部曲》。「粉鳥」是台語的「鴿子」的稱呼，李立中希望透過他的擬人法，重新建構粉鳥視角，強化在地性與主體性，為台灣的海島樣態與特性，重新定位。

《台灣粉鳥三部曲》，李立中把牠們分為三段敍事。首部曲為《竹篙山戰役與紅腳苓》；第二部曲是《台灣空戰記事》；第三部曲則是《半山傳奇》。

關於首部曲《竹篙山戰役與紅腳笭》，主要論點是，鴿子與台灣的被殖民史密不可分。民俗活動「放鴿笭」，起源於明鄭時期，鴿笭是裝在鴿子尾部，飛上天受風，發出聲響，每年農曆二月，村民利用體型大且能耐重的菜鴿，揹著鴿笭，往返村庄，作為競賽，那是對菜鴿天性的應用，成為一種雅俗共賞的農閒娛樂。由於部分地區鴿子是紅腳，鴿笭又稱紅腳笭。

「竹篙山戰役與紅腳笭」 即是以馱笭飛鴿衍譯1895年，庶民對抗帝國殖民。當透過鴿子視角，飛行在歷史現場，藉由實際的行為，「再現」乙未戰爭期間，飛鴿傳書事蹟，藉以彰顯民眾，如何透過自發的草根行動，對抗帝國入侵。

至於第二部曲《台灣空戰記事》，李立中從網路獲取二戰時軍鴿事蹟，牠們總是在戰爭的緊要關頭，突破重圍，安然回家，完成交付使命。

李立中著手調查相關史料與文件後，發現1944年的台灣空戰，不只台灣少年工參與，台灣賽鴿，也流傳著一支神秘的鴿系血脈，殖民對象迭有轉換，飛雁新村卻都牽涉其中。

於是，李立中試著讓他的鴿子，重新演繹1944年10月12日上午的情景，也趁史料與史料間隙，填補軍鴿在該段歷史上的空缺，並透過些許虛構，載入他個人的創意與想像，以檔案的製作，充填軍鴿行跡，在虛實中，勾勒出帝國戰爭與軍鴿之間的脈絡，闡述鴿子的前世今生，與殖民流動歷史的關聯。

第三部曲《半山傳奇》，訴說二戰結束後，國府來台，接受日人財產（包含日本軍鴿）。受到省籍情結影響，資源分配極不公平，連警備總部管轄的賽鴿發放，也集中在有權有勢有關係的少數人手中。

「半山傳奇」就是根據訪談，包括許多指證歷歷、口耳相傳的內幕點滴，從賽鴿傳奇人物「半山仔」的際遇，再回望台灣近代史發展，日殖時期遺留下的軍鴿，也有部分輾轉流入民間。然而，戒嚴氛團，寒蟬效應，軍方接手控管賽鴿，因此増添許多神秘性。

政治解嚴，賽鴿沒有跟著解嚴，零星賽事，台灣賽鴿，還是蒙上不透光面紗，始終曖昧不明，因此，台灣賽鴿發展，無法脫離箝制，命運安排，又回到福爾摩沙一樣的命盤，甩不掉命運的主宰與操弄。

李立中特別為首部曲《竹篙山戰役與紅腳笭》裡的主角菜鴿，作了介紹。體型看起來憨重的菜鴿，並非台灣原生種，早在大航海時代，經由荷蘭人從南洋引進，如今集中在台南的鹽水、學甲、新營……21村莊，總數可能只有一千多隻。

對鴿子用情至深的李立中，倍感無奈，驚覺目前菜鴿的存在價值，僅剩下揹負日漸凋零、孤鳴獨響的鴿笭而已。

被稱為前傳《Pontanus的日誌本》中，李立中發現3百多年前歐洲畫家筆下的鴿子樣貌，還有荷蘭東印度公司雇員Pontanus，沿著當年荷蘭船東行的巴達維亞航線，找到菜鴿蹤跡，重新踏察17世紀荷西殖民路線與福爾摩沙人的社群分佈，他用復返歷史現場的觀看方式，從大航海時代小人物的視角，考古及考現雙管齊下，製作出的影像地誌學，作為佐證。

這是李立中了折不扣的愛鴿經，他所最熟悉的愛鴿，當作身世歷史作研究，牽扯出東印度公司Pontanus的這號人物，雖然是小角色，但與台灣息息相關，台南熱蘭遮慶祝建城400週年在即，聽來特別具意義。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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