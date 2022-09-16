就在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁舉行俄烏戰爭爆發後的首次會面之際，據美國之音報導，德國經濟部長當地時間週四（15日）說，G7七國集團已同意在貿易問題上對中國採取更強硬、更協調一致的立場。他們還同意維持對俄羅斯的經濟制裁。

報導稱，G7的經貿部長在柏林東部的紐哈登堡宮(Neuhardenberg Palace)舉行了2天的會議。德國聯邦副總理兼經濟事務和氣候保護部長哈貝克(Robert Habeck)在會議後對媒體說，有關中國的討論是確保國際貿易高標準，並防止北京利用其經濟實力碾壓其他國家而所做努力的一部分。

七國集團成員國包括美國、德國、英國、加拿大、法國、義大利和日本。德國目前是七國集團的輪值主席國。

德經濟部長：「對中國不再天真」

「對中國不再天真，」哈貝克在談到德國對中國的立場時說。「當人們說『無論如何都要進行貿易』，不管社會或人道主義標準，⋯⋯是我們不應該再允許的事情。」

德國的統計數據顯示，截至2021年底，中國連續6年成為德國在全球的最大貿易夥伴，2021年的雙邊貿易額為2351.2億美元，同比增長22.5％。正是由於中德之間這種緊密的貿易關係，德國前總理梅克爾在執政時經常被指責對中國採取「經濟友好路線」以及在人權問題上不夠強硬。

哈貝克說，德國在對華採取強硬貿易路線的同時，還將力促歐盟也採取「對中國制定更強有力的貿易政策，並作為歐洲人對中國為保護自己的經濟而採取的強制性措施做出回應」。近年來，歐盟已經對中國採取了日趨強硬的政策。

他還補充說，G7成員國同意協調他們各自的行動。「其他夥伴國也將採取完全相同的行動。」另一方面，美國一直在遊說其盟友與夥伴協調行動，共同應對中國構成的挑戰。

G7貿易部長在會議後發表的聯合聲明中沒有直接點名中國。這份聲明對「各種形式的強制技術轉讓、竊取知識產權、降低勞工和環境標準以獲得競爭優勢的不公平做法、國有企業扭曲市場的行為以及有害的工業補貼（包括導致產能過剩的補貼）」表示擔憂。

承諾改革世界貿易組織

G7的聲明還說，它們旨在2024年之前在世界貿易組織(WTO)之下建立一個有效的爭端解決機制。會議公報說，WTO「需要反映我們的共同價值觀，如開放、透明、公平競爭和法治。」

維持對俄羅斯的經濟制裁

這次G7貿易部長會議的一個主要議程是俄烏戰爭。他們同意維持對莫斯科採取的經濟制裁，並表示將維持並加大努力，防止莫斯科從它對烏克蘭的入侵中獲利。他們還承諾通過貿易幫助烏克蘭恢復經濟。

俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕舉行會晤時，對中國在烏克蘭戰爭中所持的「平衡」立場表示贊賞，並抨擊美國及其盟國為維護它們的全球霸權而採取「醜陋」的行動。

美國宣佈對俄羅斯實體與個人進行新的制裁

在習普會後，美國國務卿布林肯發表聲明，對俄羅斯主要的國防實體、支持俄羅斯國防工業基礎的關鍵先進技術公司和金融基礎設施採取行動，並對俄羅斯的一個軍事情報機構和在烏克蘭戰爭以及在俄羅斯國內侵犯人權有關的個人進行制裁。這次受到制裁的有31家實體和22名個人，包括俄羅斯安插在由俄羅斯軍方控制的烏克蘭領土上的一些關鍵人物。另外，美國財政部周四也宣佈對23名俄羅斯個人和一家實體進行制裁。美國商務部也在擴大對俄羅斯與白俄羅斯的出口管制。

美歐貿易代表討論雙邊貿易問題

參加G7貿易部長會議的美國貿易代表戴琪在會議間隙，與歐盟委員會副主席兼貿易代表瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)舉行了會談。

美國貿易代表辦公室在一份會談紀要中說，「兩位部長同意繼續討論《降低通貨膨脹法》中的電動汽車稅收抵免問題。」

美國總統拜登上個月簽署成為法律的《降低通貨膨脹法》對現有的7500美元的新電動汽車稅收抵免進行重組，並為購買二手電動汽車提供4000美元的退稅。它還包括數百億美元的新貸款、稅收抵免和資助項目，用於汽車製造商生產更清潔的汽車。歐盟和韓國對法案中的這些規定表達了關切，認為它可能歧視外國製造的汽車，違反世界貿易組織的規則。

戴琪還與東布羅夫斯基斯討論了包括仍然在進行的有關鋼鐵製品的談判等問題。兩人在9月1日通了電話。

美、歐盟和日本對強迫勞動表達關注

戴琪大使與美國勞工部長沃爾什以及歐盟和日本的貿易和勞工部長於15日發表了三邊聯合聲明，對國際勞工組織發表的「全球強迫勞動評估」報告表達了共同的關注。該報告估計，全球約有2800萬人被強迫勞動。自2016年以來，這一數字增加了300萬人。

歐盟委員會14日發佈了一份長達60頁的禁止銷售強迫勞動產品的提案。而美國的有關部門從今年6月開始執行《防止維吾爾強迫勞動法》。一家公司今年8月發表的一份有關中國新疆強迫勞動生態系統的報告說，中國有近百萬家公司與強迫勞動有關。