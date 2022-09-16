蘋果iPhone14風光開賣，遠傳(4904)總經理井琪今受訪表示，今年預購非常強勁，相較去年成長一倍，年底也看好會比去年有20%~30%的成長，不僅如此，透過iPhone的熱銷，也非常有機會讓遠傳年底30%的5G滲透率提前達陣。

井琪表示，明顯感覺到今年買氣和去年不一樣，畢竟全世界景氣就看Apple，今年對蘋果有信心，非常看好。遠傳預購表現非常強勁，現在來看，相較去年成長一倍，預計到年底會比去年有20%~30%的成長。

針對中華電(2412)訂出年底前銷售20萬支的預估，井琪則大方回應，當然會力拚「跟進老大哥」!井琪也看好，遠傳5G滲透率年底30%，目前已經超過25%，當然，如果蘋果iPone銷售得更好，可以提前達陣。

iPhone14系列帶動高階資費申辦率，井琪強調，「目前5G資費已經夠便宜了」，遠傳在資費設計上，絕對是「面子」、「裡子」都要顧，相較於絕對價格，遠傳更傾向讓資費內容更多元、讓消費者有感，包括799元資費傳輸量由12M提升到21M，599元資費由5M提升到12M。

資深副總經理趙億南談到，遠傳本次i14申辦1399以上資費是非常多，長約比例更是高達60~70%以上(36、48個月)。到貨狀況上，以目前預購盛況上，當然是希望可以儘快到貨。

本次iPhone14漲價2000元，趙億南表示，儘管漲價2000元，但對果粉的熱情完全沒有感受到有影響，遠傳也透過許多額外的優惠、舊換新加碼等，讓果粉可以感受到全面的體驗提升。