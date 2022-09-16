臺企銀(2834)為推動永續金融發展，今（16）日正式簽署加入赤道原則協會。未來除持續強化中小企業放款核心業務，亦將依循赤道原則，審慎檢視融資專案對環境及社會影響，降低授信潛在風險，與企業夥伴一同落實ESG精神，勇於承擔永續金融責任。

臺企銀自董事長林謙浩就任以來，即積極實踐永續發展，參與具公信力機構舉辦的ESG各項評比，透過參賽精進ESG執行目標與細節，加速融入國際趨勢。在尚未簽署赤道原則前，已將企業授信戶對環境保護及社會責任履行等因素，納入授信融資評估重點。

臺企銀表示，在正式成為赤道原則會員後，將實踐赤道原則，對企業授信案件的環境及社會風險進行評估，並執行貸後定期的監測與控管，以落實責任金融，從源頭控管資金用途，避免融資專案對環境與社會產生重大風險。

臺企銀積極輔導國內企業與國際倡議接軌，包括辦理「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」及「低碳永續家園專案貸款信用保證」等專案，協助企業減緩及調適氣候變遷衝擊的能力。

同時，臺企銀推出「ESG永續發展貸款優惠措施」，支持主動落實ESG的企業、提供貸款優惠利率，亦積極參與永續指數連結貸款的聯合授信案，將資金投入綠色產業，引導企業重視永續議題，共同推動永續發展。

臺企銀表示，此次加入赤道原則協會為重要里程碑，將繼續發揮金融影響力，運用金融專業服務帶領中小企業夥伴及整體產業進行低碳轉型，提升產業韌性，為社會帶來永續轉型的正面價值。