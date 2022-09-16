民進黨台北市長參選人陳時中16日到健身中心觀摩綜合格鬥，並且親自下場學習格鬥與防身的技巧。（季志翔攝）

民進黨台北市長參選人陳時中最近選舉文宣頻出包，選戰團隊策略備受質疑，被指陳沒有自己人馬，只帶一個從衛福部帶到總部負責候選人事務，也是民進黨黨工的柯美妃；被問到柯美妃是否是陳時中重要人馬？競選團隊發言人莊瑞雄今表示，「柯美妃、每一個人都是重要的，所以說他沒有人馬，我們都是他的人馬，而且是死忠的人馬」。

被指陳時中唯一從衛福部帶來選舉的重要人馬柯美妃，是陳時中衛福部長辦公室機要秘書，是陳最核心的幕僚，柯是前民進黨社運部副主任，她在蔡英文競選總統時負責「百工百業」，2014年蔡回鍋接任黨主席後，柯美妃接任社運部副主任，與洪耀福互動密切。

柯美妃長期經營社團關係，很早就認識陳時中熟識，陳接任部長後，柯被延攬到衛福部，也因此拉近陳時中與英系的距離。

莊瑞雄今受訪指出，他們全部都是陳時中人馬，選舉本來就要很多人幫忙，不要迷信在選舉過程有天王巨星，競選團隊是群策群力，陪著陳時中一起打仗，從政策論述、與候選人反覆詰問最後具體成形，這些都要來自各方英雄好漢。