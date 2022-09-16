活動中也會有在地職人進行解說。（淡水旅學堂提供）

時序入秋，為了讓民眾體驗淡水秋季豐收的風土特色，認識當地豐厚的歷史故事與建築，淡水旅學堂工作室特別與在地漁人、青農工規畫3場「輕軌輕旅學」，從9月底到國慶連假，透過搭乘輕軌感受淡水的山與海帶來的人文風情。

淡水擁有山河海交會的豐富自然生態，不同季節也會有不同的體驗，旅學堂創辦人李琪表示，河口匯聚山海資源，在永續經營及實踐聯合國倡議SDGs永續發展目標，永續城市、海洋生態、陸地生態友善對待環境，透過味蕾帶動地方五感六覺體驗是最好的動力，因此設計「里山」與「里海」兩款限量活動，以搭乘輕軌旅行感受淡水山海帶來的不同感受。

2款活動將分別在9月24日、10月1日、10月10日舉行。9月份推出「輕軌里海」，除了品嚐野生文蛤及螺類獨家手作小菜外，也會有當地職人引領，介紹1884年清法戰爭滬尾戰役的地景藝術美學，並由職人現身解說潮間帶與漁業撈捕操作，設計特有的漁業活動沙灘耙文蛤體驗。

10月則是「輕軌里山」採茶籽活動，淡水山區最早國際烏龍茶的產區之一，近年來樹興里推廣蒔茶體驗深受好評，透過在地農場職人解說，帶領民眾體驗秋季採茶籽，品嚐茶油入菜無菜單料理，而活動採收的茶籽也能製成茶油後，再寄回給民眾，繼續體驗茶籽美味

「山海今豐食，走進淡水山海間」，淡水旅學堂表示，歡迎大家走進認識不一樣的淡水風土美學，更期待透過「輕軌里山」、「輕軌里海」認識不一樣淡水及實踐里山倡議及愛護環境，相關活動詳情可洽旅學堂粉絲專頁。