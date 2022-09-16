聯邦快遞（FedEx）上季獲利不如市場預期、撤銷全年財測，並宣布大舉削減開支，受此打擊，周四盤後股價崩跌16.58%。該公司表示，全球貨運量低迷不振。

該公司原訂於下周發布財報並舉行法說會，卻在周四提前公布業績。

聯邦快遞公布，第一財季（截至8月底止）營收為232億美元，遠落後市場預估的235.9億美元。經調整後營業利益為12.3億美元；每股盈餘為3.44美元，遠不及市場預期的5.1美元。

執行長Raj Subramaniam表示，宏觀經濟因素導致聯邦快遞在美國與國際市場的運貨量減少，因此首季業績表現不如預期。上季營業支出大增則削弱獲利表現。

該公司特別提到亞洲業務的疲弱和歐洲業務面臨的挑戰。Subramaniam表示，原本以為在中國解封、工廠復工後貨運需求會回升，但事實上卻是不增反減。

該公司預估本季營收介於235億～240億美元，每股盈餘至少2.75美元，遠不及分析師預估的營收248.6億美元、每股盈餘5.48美元。

此外，聯邦快遞以前景不明為由撤銷6月公布的全年財測，並將全年資本支出計畫大砍5億元，至63億美元。

根據聯邦快遞公布的減支計畫，該貨運巨頭將關閉90處辦公室與5個總部設施，也將推遲人員招聘、減少航班，並取消一些項目。

執行長Subramaniam表示，宏觀經濟趨勢在上季末顯著惡化，全球貨運量下滑，無論是國際市場、還是在美國本地。雖然這樣的表現令人失望，但我們將積極地加快降低成本。在談到經濟情勢時，Subramaniam表示，他預期全球將陷入衰退。