國民黨召開「抄襲黨=民進黨！陳時中林佳龍別當抄襲慣犯」記者會，台北市議員張斯綱（左）、新北市議員葉元之會中起身互相握手，揶揄台北市長參選人陳時中菜市場拜票卻嫌棄攤商選民。（粘耿豪攝）

九合一選戰倒數70天，論文「抄襲」爭議仍餘波盪漾。國民黨今再點名民進黨雙北市長參選人陳時中與林佳龍政見也頻頻抄襲。國民黨發言人張斯綱批評，民進黨已淪抄襲黨，沒新創意、偷抄政策，還抄的亂七八糟、江河日下、二二六六。

國民黨籍新北市議員葉元之表示，一個渣男要騙人家，也是講很多甜言蜜語，好像對你很好，反正騙到手再說；陳時中與林佳龍一切的爭議，源於民進黨不重視雙北選舉，才會漏洞百出，讓外界每天可以看他們笑話。

張斯綱表示，陳時中免治馬桶政見是抄中油董事長陳金德創意，但現在中油加油站廁所的免治馬桶，不是壞掉，就是清潔維護沒這麼好；而陳政見引發爭議後，陳陣營與民進黨側翼竟還以引發負面討論聲量為樂；。

此外，張斯綱說，陳時中內科交通政見也是東抄西抄，近日滷肉飯照爭議更是直接盜圖，還編一個網路謊言圓自己的謊，陳對自己的政見有先思考過？難道不抄襲就不知道怎麼發文，政見內容要講什麼？

張斯綱表示，陳時中競選團隊也因政見抄襲等爭議，不斷對外道歉，已是脫線團隊、道歉團隊。

國民黨文傳會副主委林鼎超則說，林佳龍提出的像是65歲以上老人假牙補助與成家基金政見，一樣也是抄來抄去，願景則抄新北市長侯友宜訴求。

林鼎超說，林佳龍當台中市長時，取消前市長胡志強任內推動的65歲老人健保補助政策，結果得罪銀髮族導致2018連任失利，這次選新北市長改提65歲以上假牙補助政見，反回頭抄胡政見。

此外，林鼎超也提到，林佳龍之前想選台北市長時提出成家基金政見，每對新人20萬，但改選新北市長後，雖抄自己同樣政見，每戶卻只補助10萬，新北市民是次等公民？林佳龍本來就沒有很想選新北市長。

葉元之認為，陳時中盜圖是想營造完美的自己，內心高傲卻假裝親民，造假人設；林佳龍宣稱多元計程車公會相挺，假造整個公會挺的假象。葉說，陳、林習慣造假、美化人設，是因民進黨愛說謊，自己又沒準備，才用騙的，能騙多少是多少。

葉元之說，陳時中中央防疫指揮官做一做，忽然來選台北市長，怎麼有準備？林佳龍本來要選台北市長，沒得選才來選新北，沒準備就唬爛、就騙，支票亂開能騙多少算多少。