蘇致榮（右二）認為陳麗娜詐騙國民黨及選民，黃彥毓（左二）呼籲陳麗娜趕快退選。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市議員陳麗娜從無意參選轉為突襲登記參選又退黨，引發同選區黨內參選新人陳識明不滿，雖風波越演越烈。民進黨市議員參選人蘇致榮、黃彥毓16日上午到高雄地檢署按鈴控告陳麗娜偽造文書、詐騙國民黨和選民，呼籲她盡快退選、檢方盡快起訴。

陳麗娜自陳突襲參選是「被黨徵召」，但國民黨部解釋是「報准參選」，前鎮、小港同選區同黨新人陳識明極為不滿，揚言要求市黨部主委許福明為此下台負責。許福明16日證實，15日已收到陳麗娜的退黨聲明書。

陳麗娜在個人臉書發文，強調自己臨時登板救援已有效益，讓國民黨新人有了著力點，民進黨女性新人黃雍琇不敢再躺著選，黃彥毓也失去婦保到手的「選票轉移」紅利。

「一騙再騙！」黃彥毓痛批，陳麗娜取得國民黨推薦之後又宣布退黨，又說要撤銷選舉公報上的黨籍登記，讓公務員來不及修改、登載不實。也不知道她的推薦信怎麼來，國民黨部自己也說不清楚，初選制度更是糟蹋新人、都是笑話。黃彥毓呼籲陳麗娜趕快退選，「若不小心當選」那就職辭吧。

蘇致榮也說，陳麗娜此舉是詐騙國民黨及選民，拿到國民黨推薦書後旋即退黨，根本破壞初選制度，又把國民黨踢到一邊，也意圖騙取婦女保障名額。

陳麗娜回應，希望大家不要模糊選舉焦點，市議員就是要為民服務，大家應該展現自己特質，獲取民眾支持。這也是為何大家對她有所質疑的地方、她都能為了選民放下的原因，至於民進黨參選人要做什麼動作，她無法干涉也不多加評論。