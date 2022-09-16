無黨籍桃園市長參選人鄭寶清16日表示，⽼有所養，是家庭與政府共同的責任，更是社會和諧、家庭安康的重要元素，尤其是在貧富差距較⼤的現實客觀環境當中，必須建構完成的社會安全體系。他喊出全⾯提⾼敬⽼補助，政府每年發給⻑者敬⽼津貼1萬元，讓⽼年⼈得到更好的照顧。

鄭寶清今(16)日在臉書撰寫「提⾼全年敬⽼補助，敬老津貼10000元」一文。他指出，⽼有所養，是家庭與政府共同的責任，更是社會和諧、家庭安康的重要元素，尤其是在貧富差距較⼤的現實客觀環境當中，必須建構完成的社會安全體系。全⾯提⾼敬⽼補助，政府每年發給⻑者敬⽼津貼1萬元，讓⽼年⼈得到更好的照顧，而這也是政府所該承擔責任的最低需求；另外桃園應該比照6都中唯一興辦的新北市，推動農漁民65歲以上長者每年免費健檢一次；照服員，提高偏鄉原鄉的交通給付、假日加班，讓長者與照顧人員更有尊嚴！

鄭寶清說社會福利國家的城市治理，敬⽼津貼的適當提升，應該根據政府財政、⻑者⼈⼝數與物價、通膨變化做整體的合理規劃，未來政府應該站在「家有⼀⽼，如有⼀寶」的⼈性關懷⾓度，通盤檢討並完整建構⽼⼈福利政策，做好該有的配套制度，讓⽼⼈的養護、照顧與⾝⼼均衡發展得到最圓滿幸福的保障。