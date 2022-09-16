台北圓環扶輪社結合仁愛鄉公所成立「仁愛鄉緊急救難隊」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台北圓環扶輪社與仁愛鄉公所、仁愛鄉農會於仁愛鄉農會簽訂3年的合作計畫。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台北圓環扶輪社與南投縣仁愛鄉農會推動「扶輪之子」認養計畫，提供弱勢兒少每年1萬2000元獎助學金，另結合仁愛鄉公所成立「仁愛鄉緊急救難隊」，未來若發生緊急狀況，由台北圓環扶輪社募集物資等提供各項協助。台北圓環扶輪社長林松洪說，雖然助力微薄，期望能拋磚引玉，期盼一起點亮孩子們的未來。

台北圓環扶輪社指出，社團2022年成立以來成立以來，長期致力於社會服務及公益活動，如「扶輪之子」認護計畫，迄今在台灣各地已經幫助上千名兒童，今年與仁愛鄉公所、仁愛鄉農會於仁愛鄉農會五岳巴萊館簽訂3年的合作計畫。

林松洪表示，「扶輪之子」認養計畫透過仁愛鄉 16 所國小、 1 所國中的師長們審慎評估，篩選出 60 名真正需要幫助的孩子們，提供每名孩子每月1000元的獎助金，讓孩子們無後顧之憂地專心學業，社友們獲悉踴躍響應，台灣真的處處是溫情，雖然每月提供的獎助金額不多，期盼以扶輪燈火，點亮孩子們的未來。

仁愛鄉代理鄉長張子孝表示，仁愛鄉面積是全台排名第三大的鄉鎮，行政區內大部分為山地覆蓋，海拔高低差達到 3100 多公尺，人口分布極度分散，每遭颱風、地震等天災時，較難以迅速且確實的救援，感謝台北圓環扶輪社協助成立「仁愛鄉緊急救難隊」，允諾未來發生緊急狀況時提供幫助。