網路上瘋傳一份疑似中央流行疫情指揮中心的表格，規劃9月底入境維持3＋4但全面恢復免簽、10月初變成0＋7並解除限團令，被證實是研擬中的方案，但內容與日期仍要視疫情變動。交通部長王國材今受訪時表示，觀光局導遊領隊人才的訓練持續進行中，只要政策一下達，就能配合執行。

根據外流的草案內容，疫情指揮中心預計9月26日實施每周入境人次調升為6萬人，居檢3＋4可全程1人1室，並全面恢復免簽；10月10日調高每天入境2萬人，入境免居檢、可搭乘大眾運輸，並解除旅行社限團令。疫情指揮中心發言人莊人祥上午證實，該表格內容確實為研擬中的方向。

王國材今出席活動受訪時指出，目前的邊境走向就是逐步開放，12日開始已有55個國家入境台灣免簽，後續可能再開放，但要看這個月的疫情，若這個月疫情走到高峰並往下，相信指揮中心會再做更明確的宣布。他說交通部要做的團客出入境指引、導遊領隊訓練媒合等都在進行，就等指揮中心做專業判斷後，立刻能配合執行。

至於旅遊業人才2年多來大量流失，出現的斷層交通部該如何協助？王國材回應，觀光業確實普遍反映國內導遊不足問題，畢竟許多人在疫情期間已經轉業，他首先請觀光局注意人才媒合，把人才找回來；再來是教育訓練，很多導遊經歷2年多空窗，對工作生疏，而語言訓練也是重要一環，這些部分都會隨著國境逐漸開放持續進行。