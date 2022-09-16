「飛人」麥克喬丹在1998年總冠軍賽G1當時所穿的紅色公牛球衣，最近在蘇富比拍賣行賣出1009.1萬美元，折合台幣約3.2億元的天價，打破先前由阿根廷足球明星馬拉度納所保持的球星紀念品拍賣價格紀錄，再次證明喬丹的球星光環至今仍無黯淡跡象。

馬拉度納在1986年世足賽用「上帝之手」進球比賽中穿的阿根廷球衣，在今年5月以928萬美元價格賣出，沒想到這個拍賣紀錄不到4個月就被喬丹球衣給超越，原本喬丹紀念品拍賣最高價格紀錄，是一張他的1997-98年球季球衣球星卡，去年10月以270萬美元賣出。

不過說起喬丹在1998年總冠軍賽的豐功偉業，恐怕G1是他想要忘卻的一部分，因為公牛這場比賽以85比88輸給爵士，但在G6，喬丹最後時刻上演「最後一擊(The Last Shot)投進致勝球，幫助公牛4勝2敗淘汰了爵士，也完成喬丹生涯第2次的3連霸。