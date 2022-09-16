美元走強，人民幣在岸價（CNY）16日早段跌破7，創自2020年7月以來首次，最低至7.0143。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價最新報7.0136，較15日下午4時30分收報6.9775，跌361個基點或0.52％，較晚上11時30分最後成交價6.9971，走弱165個基點。

離岸價（CNH）最低至7.0316，最新報7.0278，跌147個基點。

人民幣兌美元中間價16日報6.9305，較15日報6.9101，跌204個基點或0.3％，創逾兩年低。

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2％。

這是逆回購連續第37日定在20億元。因中秋假期休市一天，以及15日中期借貸便利（MLF）減量續做，本周公開市場全口徑淨回籠2,020億元，創逾兩個月新高。

路透統計，公開市場本周逆回購到期量依舊為100億元。另外，15日有6,000億元MLF到期，人行在公開市場展開4,000億元1年期MLF操作。