鑄件大廠永冠-KY8月因大陸風電客戶拉貨增加，出貨攀升至17,849噸，9月出貨預期與8月相當，預期年風電需求增加、新業務開拓有成，第三季出貨挑戰5.1萬噸，優於第二季4.9萬餘噸，今年出貨目標19.5～20.0萬噸可望達陣，連續第三年改寫史上新高。

永冠15日、16日連續兩天舉辦法說會，說明第二季財報及下半年營運展望。永冠15日參加第一金證券主辦線上法說會宣布，大陸原材料下跌，第三、四季毛利率逐季增加，永冠第三季本業可望轉虧為盈，今年出貨及營收挑戰新高，全年減少虧損。16日股價上漲0.10元而以54.6元開出，16日上午參加台灣董事學會、臺灣證券交易所及安擘諮詢共同舉辦『2022線上數位引資論壇』，股價先表態，逆勢上漲，漲幅超過2％。

永冠第二季營收下滑、原材料成本上漲，認列匯損0.44億元及利息支出0.27億元，但每股虧損從第一季1.75元降至0.81元，上半年每股虧損2.56元。8月出貨噸數17,849噸，月成長11.17％、年增8.45％；8月合併營收8.49億元，月增8.00％、年成長13.63％。前八月合併營收57.79億元，年減1.75％。

永冠指出，永冠第三季出貨優於第二季、第四季又比第三季好，加上大陸原材料價格下降，第三季毛利率比第四季好，第四季毛利率又優於第三季。囿於以人民幣計價幣別佔永冠營收70％，近期新台幣匯率貶破31元，永冠第三季還要再認列匯兌損失，美國聯準會持續升息，永冠目前美元借款7,300萬美元，第三季利息還會增加，第三季大陸風電客戶拉貨增加，營收增加，原材料成本下跌，本業可望轉虧為盈，不過整體財報，轉虧為盈的機率不高。

永冠首日法說會，法人關切歐洲爆發能源危機對永冠營運的影響。永冠表示，歐洲能源危機，墊高歐洲風電客戶成本，歐洲很多國家為減少對天然氣依賴，增加風力發電及太陽能電廠投資，許多歐洲風電客戶可能將風電訂單轉移至永冠大陸廠，已有歐洲風電業者探詢永冠多增加生產風電鑄件的可能性。

永冠指出，永冠台中港新廠預計年底前完工，明年投產，貢獻營收，為提升產能效益，年產能由原本8～10萬噸上修為10萬噸，陸域及離岸風電等再生能源類佔比60％，注塑機及產業機械鑄件40％，並與西門子及MVOW一線風機系統商簽附條件合約，供應台灣離岸風電每年2.5萬噸鑄件。

永冠指出，永冠泰國新廠8月動土興建，預計2024年底前投產，為提升產能效益、年產能從6萬噸提高為8萬噸，生產陸域風電等再生能源類、注塑機及產業機械等鑄件，2025年預計年產2.5萬噸。

永冠表示，永冠訂出3～5年中期目標集團年產能30萬噸，5～10年長期目標年產能38萬噸以上。