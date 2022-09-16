國寶美女林青霞早年以清秀亮眼外型被星探相中出道，她剛出道時代表作為瓊瑤的《窗外》，玉女形象深植人心，1992年卻「畫風突變」接下《鹿鼎記II神龍教》中的「龍兒」一角，與周星馳同框搞笑，外界好奇她當年為何點頭跟周星馳合作？今(16日)港媒報導，傳聞當年導演王晶為了讓林青霞加入，曾開條件表示會讓林青霞戲份勝過邱淑貞和李嘉欣，才讓林青霞願意演出。

林青霞過去和胡因夢（胡茵夢）、周丹薇和胡慧中並稱為台灣四大美女，而林青霞從影多年，最拿手的就是文藝愛情片，光站在那裡就是票房保證，但1992年她卻破例接下了電影《鹿鼎記II神龍教》，也是林青霞在影壇期間唯一和周星馳合作過的電影，片中她飾演身穿白色長袍的神龍教教主，乍看之下依舊充滿氣質，但「一柱擎天」的髮型總讓人忍不住噴笑。

林青霞後來受訪，對周星馳搞笑功力讚譽有加。（圖／翻攝自微博）

片中林青霞原本視周星馳為仇敵，後來因為遭人下毒，便找周星馳「解毒」進而發生關係，最後更成為周星馳眾多妻子中的大老婆，據《香港01》報導，原本外界傳聞王晶開口願意給林青霞最多戲份，才讓女神願意接戲，但林青霞多年後受訪，表示因為周星馳是香港最頂尖的演員，看好兩人會擦出的火花才決定合作。

林青霞當時更透露，大家以為片中呈現的周星馳已經很好笑，但很多人都沒近距離看過星爺，「他沒表情時才是最好笑的」，而周星馳也大讚林青霞的演技和外表，稱讚她扮男或演女生，都是外型最帥、最美的演員，這輩子最讚賞的演員就是林青霞。