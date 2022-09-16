針對中國8月核心消費者物價指數（Core CPI）同比僅上漲0.8％，是否意味著大陸當前有效需求不足的問題較為嚴重。大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，隨著需求對大陸生產的帶動，核心CPI處於低位的狀況會逐步得到改善。

付凌暉在8月份國民經濟運行情況新聞發布會上指出，今年以來受到多重因素影響，目前來看，8月份核心CPI同比上漲0.8％，漲幅和上月持平，仍然處於今年以來較低水準。

他稱，今年以來，受到疫情衝擊、外部環境變化等多重因素影響，大陸需求恢復相較於生產恢復比較緩慢，當前需求不足的矛盾仍然比較突出。但是要看到，面對複雜局面，大陸出台穩經濟一攬子政策措施和接續政策措施。

付凌暉說，從8月主要指標來看，無論是消費還是投資，增速都有所回升。8月，社會消費品零售總額同比增長5.4％，增速比上月加快了2.7個百分點。從投資來看，1至8月，固定資產投資同比增長5.8％，增速比上月加快0.1個百分點，是今年以來投資增速首次回升。

他強調，特別是一系列促進基礎設施投資、製造業投資的政策措施在顯效，這個月基礎設施投資增速回升也比較明顯。後期，隨著這些政策效應的逐步顯現，隨著需求對大陸生產的帶動，核心CPI處於低位的狀況會逐步得到改善。