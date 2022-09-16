苓雅分局員警於14日巡邏時，發現32歲林姓男子駕駛的小客車未開大燈，警方上前攔查，在33歲張姓男子的副駕駛腳踏板上，發現一包安非他命，林男與張男開始互推責任，員警又在林男包包中搜出安非他命吸食器，林男才坦承吸食器及毒品為他所有。警方依違反毒品危害防制條例移送林男；張男採尿送驗後也有毒品反應，依違反毒品危害防制條例函送。

林男駕駛的自小客車在中山二路上遭到攔查，眼尖的員警在副駕駛座發現一包安非他命，起初詢問時沒人敢承認，林男與張男只是不停互看對方，隨後張男先發制人，高喊「不是我的，你要尿尿我可以跟你回去尿」，林男也極力撇清，表示不知道是誰的，員警見狀無奈表示「不是你的，也不是你的，總不會是警察的吧？」

在一陣鬩牆之後，警方檢視林男隨身包包，又發現一組安非他命吸食器，林男才自知難逃法網，坦承毒品吸食器及毒品安非他命皆為他所有，警方隨即依違反毒品危害防制條例現行犯逮捕；張男也採尿送驗，驗尿結果有毒品反應。2位吸毒好友因為毒品鬧鬩牆，沒想到雙雙接依違反毒品危害防制條例送辦。

苓雅分局分局呼籲，吸食毒品有害身心健康，請民眾不要輕易嘗試，要勇敢拒絕毒品，如有發現相關的不法情事，請立即撥打報案電話110，警方將持續強力查緝毒品取締不法。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！