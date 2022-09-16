民進黨新竹市長參選人沈慧虹16日到花園福地土地公參拜，針對前新竹市長林智堅是否會出席明天造勢活動，沈慧虹說，她親自邀請林智堅出席，林智堅也答應會到場為她加油打氣，這將是林智堅睽違1個多月首度在媒體前曝光，沈也預告明天兩人將與蔡英文總統、黨團總召柯建銘同台。

沈慧虹表示，明天是她的首場大型的造勢活動，也親自邀請林智堅市長出席，林智堅也答應他會親自到場為她加油打氣。她說明天現場蔡英文總統、柯建銘以及林智堅市長都會在，這些都是在新竹隊的戰友。她也強調，過去8年來中央地方一起合作，豐富的政績也翻轉新竹市。

至於民眾黨新竹市長參選人高虹安上午在節目中指出，包括論文案、棒球場等其他爭議，林智堅回來也可能成為沈慧虹參選的包袱。對此，沈慧虹則表示，她的政績是8年來與林智堅及市府團隊的努力，不容忽視也不容抹煞，相信市民都看得到，沒有誰幫誰站台的問題。

沈慧虹也反擊，高虹安才應該告訴大家，今天去上韓粉主流的節目，是否更坐實藍白合的說法，不但偷偷摸摸，而且是正大光明的進行。她也說在地方上，高虹安跟著前市長許明財、前議長謝文進一起跑攤，從頭到尾都沒有向選民說清楚，批評高不但有包袱，而且有更多的「背後靈」。