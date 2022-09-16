桃園市楊梅區、平鎮區、龍潭區昨日深夜有許多民眾聞到疑似燒焦塑膠異味，惡臭飄散讓不少人反映「聞到頭暈想吐」。桃市府環保局獲報後，透過空品監測系統掌握可能源頭，龍潭烏樹林工業區出現異常數值，疑沿風向飄散周邊地區，今加派5組人力稽查，會盡快查明原因並嚴懲。

昨夜南桃園各區有不少民眾都聞到刺鼻異味，紛紛在地方社團反映，臭味濃厚到令人想吐，感覺像化學物質或塑膠燃燒的味道，走在路上聞久了甚至還會頭暈，地方民代第一時間通報環保局前往瞭解。

環保局指出，昨深夜透過空氣品質感測器掌握可能源頭，龍潭烏樹林工業區顯示異常數值，疑沿風向吹往平鎮、楊梅、龍潭和中壢等地區，立即派出4組人車至龍潭中興路336巷及武漢國中附近巡視，現場可嗅得些微異味，但異味較不明顯。另在楊梅獅一路的空氣品質感測器也有異常數值，稽查人員在楊梅獅一路、平鎮中庸路25巷巷口、平鎮山頂段、龍潭工五路口檢測均未超標，現場也沒有聞到異味。

環保局強調，今日再繼續派出5組稽查人員，持續蒐查汙染來源，會盡快查明異味飄散原因，揪出源頭給予嚴懲。