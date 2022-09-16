台灣老舊房屋眾多，透過都更可以改善居住環境，提升建築安全與生活品質，作家黃大米在臉書分享一位麵店老闆用80萬舊公寓賺到3千萬的案例，她驚訝表示「都市傳說居然就在我眼前！」

黃大米表示，麵店老闆30多年前花了80幾萬，買了一間公寓一樓的破房子，幾年前碰上都更，建商蓋了新房子，他分到一戶，蓋好房子的時候，售價一千多萬，這幾年房價漲了，賣掉後價格變成3000多萬元。

該名老闆透露，老婆原本覺得好不容易有新房子住，賣掉不免可惜，但老闆分析大樓管理費一個月動輒4、5千元，他們每年都有3個月要出國看孩子，等於憑空繳了一萬多元，老婆聽完後也被說服了。

老闆指出，受疫情影響，麵店生意多少受到影響，好險賣掉房子至少戶頭裡面有錢，「你別看那棟新房子外觀很氣派，裡面超小，根本不夠住。」他後來買了一間兩千萬的中古屋，重新整理後，使用空間很大非常舒適，剩下的一千萬成了戶頭的資金活水，即便這幾年疫情攪亂生意，也能舒服過日子。

老闆更表示，「如果我不把新房子賣掉，我現在一定很煩惱，現在住在使用空間很大的老屋，外加戶頭有錢，每天都很快樂。」更說「自己真的沒有什麼投資眼光，只是運氣好。」黃大米最後詢問網友：「如果是你，會賣掉那間氣派的新房子嗎？」引發熱烈討論。

多數網友贊同老闆做法，紛紛表示「住在什麼房子裡不重要，重要的是口袋有錢，才能睡得安穩，不用受怕」、「外表氣派不比裡面住的舒適來得重要，可以買其他適合的房子，剩下的資金拿去投資」、「我會賣掉房子，選個中古屋來住」、「老闆很聰明，有房又有現金」、「口袋有錢才是王道，沒錢住豪宅心裡更空虛」、「只有夫妻兩人其實不用太多空間，加上管理費其實不便宜，賣了手頭有些現金不錯」、「會賣掉新房子，因為身邊有現金也是很重要的，房子夠住就好了」；有網友則認為把新蓋好的房子出租也是另一個選項。