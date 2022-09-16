福斯集團董監事會將在周日開會，消息人士指出，將討論保時捷汽車的IPO計畫，其中包括發行9.11億股，以對旗下知名的911車款致敬。

據消息人士指出，有關定價區間、估值，和基石投資人的細節，都會在會後公布。

據股票配售網站顯示，保時捷9.11億股的股票將分為4.555億股的優先股和4.555億股的普通股；而只有優先股將上市。

福斯集團最大的控股股東保時捷控股已經承諾，將以7.5%的溢價買進保時捷汽車25%以上的普通股。

消息人士稱，預計保時捷將於周一發佈招股說明書，之後機構和私人投資人可以認購保時捷股票。

保時捷執行長布魯默(Oliver Blume)在今夏出馬接任福斯集團執行長，以因應迪斯(Herbert Diess)忽然的去職，外界對於布魯默可能長期兼任雙職位的作法感到憂慮，但是仍對保時捷的IPO興趣濃厚。

據一位參與交易的銀行家透露，保時捷估值約在650億至850億歐元之間，相當於2023年預期的息稅前獲利(EBIT)的8.5至11.3倍，本益比(PE ratio)約為12.6至16.5。

據Refinitiv資料，法拉利在2023年的本益比估在35，賓士和BMW則分別為4.5和5。

而福斯集團目前的市值約在890億歐元。