國民黨高市議員陳麗娜突襲式報准登記參選，引發黨內同選區新人陳識明不滿，陳麗娜15日向國民黨高市黨部遞交退黨聲明書，陳識明強調，陳麗娜退黨並非他的初衷，但他也反怪陳麗娜從初選前到登記後無視陳識明，才會產生這樣的結果，並要求高市黨部主委許福明下台負責。

陳識明表示，陳麗娜15日申請退黨的決定讓他震驚又遺憾，事情發展到這個程度始料未及，也並非他最一開始的初衷，他最初投入選戰的目的就是青年參政，絕不希望造成現在難堪的局面，這讓雙方都造成傷害，也是所有黨內同志不樂見的事情。希望許福明為這場黨內政治風暴做出負責任的決定。

陳識明也無奈表示，他在3月宣布參選之前，就嘗試拜會陳麗娜未果，如果當初好好見面詳談，知道她屬意給年輕助理呂謦煒接班，或許陳識明就不用投入200萬拚初選，而是可以一起支持她的助理接棒，達到青年參政的目的。

陳識明指出，初選過後他不斷的透過各種管道，甚至也拜託過黨部主委與其他政要，引薦拜會陳麗娜，但都遭到冷漠拒絕。若當初好好坐下來談，看是要以何種方式合作，甚至是陳麗娜準備再次投入參選時，願意先跟陳識明、議員蔡武宏、議長曾麗燕事先相告，或許地方反彈就不會如此強烈。

最後，陳識明表示，陳麗娜9月2日突襲登記後，如果她誠懇道歉，並據實相告不得不出來的原因，讓他沒有感覺受騙上當的感覺，就不會演變成今日同黨同志之間毫無信任感的窘境。陳識明認為，當初陳麗娜就是不肯看他一眼，才會演變成這樣的結果。

對此，陳麗娜表示，針對陳識明的發言，她不再作相關評論。