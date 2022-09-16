大陸國家統計局網站16日消息，中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀8月分商品住宅銷售價格變動情況統計數據。70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數有所增加，各線城市漲幅回落或降幅擴大。

一、 一線城市商品住宅銷售價格環比微漲，二三線城市環比轉降或降幅擴大：8月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有50個和56個，比上月分別增加10個和5個。

8月分，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.1％，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格環比由上月上漲0.2％轉為持平。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.2％；二手住宅銷售價格環比下降0.3％，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.4％和0.5％，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。

二、 一線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落，二三線城市同比降幅擴大：8月分，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比下降城市有49個，比上月增加1個；二手住宅銷售價格同比下降城市有61個，個數與上月相同。

8月分，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲2.8％和0.8％，漲幅比上月分別回落0.3和0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降1.0％和2.8％，降幅比上月分別擴大0.5和0.3個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降3.7％和4.2％，降幅比上月分別擴大0.5和0.3個百分點。