高雄市立圖書館總館與共構會展文創會館合作，高雄市歷來最大型閱讀活動「2022高雄城市書展」，在15日於文創會館7樓承風青鳥書店舉行的發布會上，由市長陳其邁、總策劃人青鳥文化共同負責人張鐵志，及閱讀大使傅孟柏等人，宣告這次活動以「左圖右書」為主軸。陳其邁邀民眾來參加書展愛上閱讀，圖書館或閱讀是一個偉大城市的底蘊。

市長陳其邁致詞說，幾年前遇到前市長陳菊，她欣慰的說，原先不曉得蓋圖書館要如此耗資甚鉅，但高雄圖書總館當年以 19 億完工後，讓高雄開始變得跟別人不一樣，開啟台灣新圖書館運動風潮。

陳其邁市長指出，城市的圖書館、城市的閱讀，才是一個城市的底蘊。高雄市政府率全國之先，即將啟用興建圖書館、共構書店的文創會館，以閱讀交流激盪出另一種不可能，讓圖書館不只是知識的寶庫，也成為生活的遊樂園、共同記憶之地。

當時擔任文化局長、銜命建設新圖書總館並且推動BOT共構文創會館的副市長史哲，當年首創市民免費電子書借閱服務、策辦關鍵出版櫥窗與高雄書專區，打造了國內最大國際繪本中心等；時隔8年，與高雄市立圖書總館共構的書店及旅店將為高雄帶來新的閱讀生活模式。

書展總策劃青鳥文化共同負責人張鐵志表示，台灣的書展已經從過去只是出版社擺攤與交易，走向更具企劃性的閱讀性。書展不只是傳統的賣書展會，而應該是一個思想與文化交會的平台，一場以閱讀為核心的創意跨界。尤其希望本次書展可以呼應高雄「台灣設計 設計台灣」的主軸，讓設計進入書展，重新創造書展的未來樣貌。

高市圖表示，本屆高雄城市書展將從9月24日起跑，持續舉辦至10月30日。活動包含六大書展、百場活動，邀請國內知名作家、名人、設計大師，從飲食、旅遊、生活風格、文學等各式主題，點燃跨界火花，歡迎民眾共襄盛舉。活動詳情可查詢高雄市立圖書館官網及FB。