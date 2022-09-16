國民黨台北市長參選人蔣萬安猛打疫苗爭議，預告下周對時任衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中告發瀆職，陳時中今嗆，衛福部遵照決議辦理，過了1年後反而全盤推翻，「那我們要這種立委幹什麼？」蔣萬安痛斥，陳時中甩鍋給立法院，將透過司法檢驗還原當時的真相。

蔣萬安今天上午舉行「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策發布會，對於陳時中批評，蔣萬安說，他擔任疫苗調閱小組召集人，最了解當時整個疫苗採購調閱的過程，當時陳時中的態度是，要嘛就是什麼看不到、要嘛遮蔽塗黑給你，身為少數的在野黨當然就只能說，「好，那你經過遮蔽給我們」，結果竟然看到塗黑3分之2的採購合約，「這就是陳時中所謂的公開透明嗎？」

他痛批，陳時中現在要甩鍋給立法院，說是立院決議要塗黑，毫不負責任，陳時中又為什麼要封存30年，不讓民眾檢視，因此他透過司法就是積極作為，讓司法來了解整個當時採購的過程。

他強調，如果民進黨、陳時中願意攤在陽光下，其實也不用擔心，透過司法的途徑能夠好好的檢視，透過司法的檢驗還原當時的真相。

另外，台北市政府先前花900萬元公帑買到黑心快篩，蔣萬安昨承諾一定幫大家討回來，一定要追究到底。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今反酸，廠商已經脫產沒錢，「他要怎麼討回來？要找討債公司嗎？」

對此，蔣萬安回應，當然要幫人民討回公道，因為這都是人民納稅錢，我們的職責就是監督政府、幫民眾發聲。快篩試劑採購過程，不只是發生黑心快篩，還有將標案委託給高登小吃店，有非常多令人質疑的地方，他當然要強力監督，身為政務官連政治責任都不用付嗎？這就是民進黨整體結構性腐化。