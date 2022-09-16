尋求衛冕的中華隊今天在U18世界盃青棒錦標賽超級循環賽首戰，在陽念希7局完投帶領下以6比2擊敗美國隊，總教練周宗志賽後也大讚：「陽念希的表現就是100分。」此役能夠壓制美國最大關鍵還是情蒐資料有發揮功效，接下來將碰上韓國隊，只要勝出就能確定挺進冠軍戰，將推出黃保羅先發。

總計陽念希此役用78球完投7局，投出5次三振、1保送，僅被敲2支安打包含1轟，唯一失分就是2分炮。周總認為，陽念希此役不管是速球、滑球或是指叉球都能壓在低的進壘位置，加上先前練習賽及情蒐報告都顯示美國隊對速球掌握很好，所以錯略改用變化球攻擊，收到不錯的成效。

陽念希也對自己今天的表現感到很滿意，「上場沒特別想說要怎麼丟，就是往好球帶進攻，把球壓低讓他們打不好，交給守備幫忙。」他也提到被艾德瑞吉（Bryce Eldridge）敲出中外野2分炮並非失投，「真的是他太有力又打的好。」

今天中華隊在守備沒有發生任何失誤，反觀美國全場出現3次失誤也讓中華隊有搶分機會，周宗志說：「今天也是根據情蒐報告針對守備站位稍微趨前，才能夠來得及處理幾顆比較軟弱的滾地球。」他也提到整場比賽做得最好的是打擊串聯，持續擴大分數也能投手更能穩定去發揮，「這是一場全隊一起贏下來的比賽。」

中華隊帶著預賽2勝晉級，擊敗美國隊後以複賽3勝0敗排名第1，接下來中華隊將在台灣時間17日0點30分碰上韓國隊，將推出富邦悍將今年選秀會首輪選進的黃保羅先發。