世界銀行在官網發布最新的研究報告表示，隨著世界多國央行同時加息以應對通膨，可能會在2023年走向全球衰退，屆時全球GDP增長將放緩至0.5％，人均GDP則收縮0.4％。同時，新興市場和發展中經濟體將出現一系列金融危機，這些危機將對它們造成持久傷害。

世銀發布題為《伴隨著加息，2023年全球經濟衰退的風險上升》報告指出，今年以來，全球各國央行幾乎都在加息，這種同步性在過去50年沒有看到過，而且這一趨勢很可能會持續到明年。然而，目前預期的加息軌跡和其他政策行動可能不足以使全球通膨回落到大流行之前的水準。投資者預計，到2023年，各國央行將全球貨幣政策利率提高至近4％，比2021年的平均水準高出2個百分點以上。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）直言，全球增長正在急劇放緩，隨著更多國家陷入衰退，可能會進一步放緩。「我深感擔憂的是，這些趨勢將持續下去，對新興市場和發展中經濟體的人民造成毀滅性的長期後果。」

研究報告發現，除非供應中斷問題和勞動力市場壓力問題消退，否則這些加息可能會使2023年全球核心通膨率（不包括能源）保持在5％左右，幾乎是大流行前五年平均水準的兩倍。根據該報告的模型，為將全球通膨率降至與其目標一致的水準，各國央行可能需要將利率再提高2個百分點。如果這伴隨著金市場壓力，全球GDP增長將在2023年放緩至0.5％，人均GDP則收縮0.4％，符合全球衰退的技術定義。

馬爾帕斯呼籲，為了實現低通膨率、貨幣穩定和更快的增長，政策制定者可以將重點從減少消費轉向提高生產。政策應尋求產生額外投資並改善生產力和資本配置，這對增長和減貧至關重要。

但世銀上述研究報告依據以往幾次全球衰退來分析近期經濟活動演變，並推測2022至2024年情況。現在正在發生的經濟放緩通常需要通過逆週期的政策來支持經濟。然而，通膨威脅和有限的財政空間正促使許多國家的決策者在全球經濟急劇放緩之際撤回政策支持。