台股今（16）日再跌逾140點，加權指數來到14,500點關口前。統一全天候基金經理人林世彬表示，近日股市回檔為消息引起的投資情緒不安，台股後續行情仍不看淡。產業方面，看好具備長線保護短線優勢的蘋概股、受惠中美科技戰的矽智財概念股。

美國日前公布8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3％，高於預期，市場擔心未來聯準會可能擴大升息幅度。空頭展開反撲，美股應聲大跌，帶動台股這波修正。

林世彬表示，雖然美國8月通膨回落幅度不如市場預期，但通膨下降的趨勢未改變。聯準會此次升息循環的終點利率預期，目前也仍維持在4.3％左右，尚未出現提高的跡象。而第三季財報將在11月後才會陸續公布，這段時間將為財報消息的空窗期，加上台美選前政策利多，台股仍有表現機會。

此外，目前台股評價也位於歷史低檔，統一投信表示，以9月14日加權指數點位預估，本益比僅有10.29倍，遠低於歷史平均14.8倍，甚至低於2008年低點10.8倍左右。

雖然在高通膨、庫存調整及全球經濟成長下滑等負面因素影響下，今年台股企業獲利預期將為負報酬，但隨著庫存調整進入尾聲，明年基本面有望大幅改善。根據歷史經驗，過去30年以來，台股企業獲利未曾出現連續兩年負報酬。

蘋果新機開始預售，市場聚焦蘋概股。林世彬表示，即便今年終端消費需求疲弱，但目前iPhone14在中國市場的預購仍相當火熱，顯示蘋果新機需求仍強勁。且明年蘋果新產品規格將有大幅提升，例如AR、VR、MR及新鏡頭等設備，有望陸續登場。隨著明年度新機將於明年初開始生產，新規格提升的題材預計將從今年底或明年初開始發酵。基期低加上長期成長潛力保護，使蘋概股投資價值上升。

另在中美科技對抗的格局下，台灣矽智財產業也將受惠，包括IC設計服務及IP公司。面對美國禁止高階半導體技術出口到中國，中國為了達成科技自主的目標，勢必仰賴IC設計服務或IP公司進行半導體研發。