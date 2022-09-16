「追想史明音樂祭」明日將於三重綜合運動場向日葵廣場登場，民進黨新北市長參選人林佳龍、台北市長參選人陳時中將首度在新北同台，林佳龍表示，史明過去推動台灣的民主發展，他和陳時中都受到史明的努力影響，因此決定一同出席，參加前彼此有先溝通。

林佳龍說，歡迎陳時中初次來到新北，兩人共同參與活動，而有關「雙北雙箭頭」的部分，他們也成立一個合作平台，目前已經挑選幾個重大議題，會一起宣布。