極東正露丸。（食藥署提供／林周義台北傳真）

又有藥品回收！食藥署今宣布，用於治療腹瀉、腸炎的「德佑」、「極東」正露丸，因主成分含量偏低，恐影響藥效，合計有12萬瓶、2000萬顆產品，需在10月12日前完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，食藥署接獲日本通知指出，當地原廠檢驗時，發現2廠牌正露丸的成分低於設定的規格，這2款在日本是同一個製造廠，但在台灣是由數家工廠製造。

「德佑」、「極東」正露丸為指示用藥，主要用於腸炎、腹瀉治療。洪國登表示，其中的「德佑」正露丸有2種包裝，1種事1瓶130萬顆的包裝，合計須回收8萬1000瓶，另1種是1瓶300顆的包裝，有2萬2000瓶須回收。「極東」正露丸則為1瓶150顆的包裝，有逾2萬顆需回收。

洪國登表示，「德佑」、「極東」正露丸合計回收12萬瓶、2000萬顆，業者須在10月12日前完成回收。此次回收的「德佑」正露丸共有7批，批號分別為ICA7、GBF9、GCA9、FBC1、IBA7、LBA9、ECC2，而「極東」正露丸則有1批，批號為KAA5。

由於市面上還有約4、5種正露丸可適用，此次回收後，民眾不至於無藥可用。洪國登提醒民眾，若對藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。若業者未在時限內回收，可依《藥事法》第91條，處以新台幣20～500萬元罰鍰。