國民黨新竹市長參選人林耕仁16日回到故鄉香山，到鹽水里拜票。林耕仁認為，過去8年城市美學過於單一，因此他提出「城市美學政策」，將針對生活美學、城市景觀、環境色彩、公共藝術的4大範疇，落實民眾參與、發揮在地特色，讓市民生活更舒適減壓。

林耕仁16日到鹽水里進行家戶懇託拜票，並在重陽敬老前夕訪視95歲的長輩林來發，祝福他平安健康。林耕仁說，回故鄉拜票讓他對選情更有信心，許多民眾都鼓勵他「香山人要當選市長」，基層民眾給他滿滿的信心與熱情，他一定不負所托。

「過去8年城市美學過於單一」林耕仁說，前市長林智堅「不喜歡的不做，喜歡的拚命做」，但他認為，城市並非個人的遊樂場，他認為城市美學要考量民眾需求，並增進民眾參與，強化在地特色與公共藝術的結合，把城市還給市民。

因此，林耕仁也提出「城市美學政策」，將透過生活美學、城市景觀、環境色彩、公共藝術的4大面向，將城市公共空間的藝術、景觀、建設、與環境色彩共融。

具體而言，將透過植栽美化與人文藝術，串聯公園與社區間的帶狀空間，也針對老舊建物提供重建、整維補助，鼓勵老屋新生運用，美化市容並活絡地方，並透過色彩學與設計手法連結街道鋪面。

未來在當選後，林耕仁也將成立「城市美學委員會」，邀請藝術家、建築師、設計師與市府跨局處代表擔任委員，針對公共工程、公共藝術、街道設施及生活景觀，提供美學諮詢，也將盤點閒置土地及建築物，結合在地藝術家成立城市美學推動平台，作為藝術創作場域。