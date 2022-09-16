靶材大廠光洋科(1785)雖受貴金屬價格波動及景氣不確定性影響，壓抑2022年營收表現及下半年旺季效益，但隨著台積電3奈米製程量產，法人看好有望推動毛利率較高的工繳業務營收貢獻，預期第三季獲利可望持穩或略優於第二季，下半年營運展望仍審慎樂觀。

光洋科股價8月初下探33.5元的近26月低點，隨後於35.6～39.75元區間低檔盤整，今（16）日不畏大盤續開低挫跌近150點，股價開高後在買盤敲進下放量飆升9.14％至39.4元，回升至8月中以來1個月高點，截至午盤維持逾6％漲勢，表現強於大盤。

光洋科受惠加工的工繳需求暢旺，力抗貴金屬行情波動及昆山封城影響，第二季歸屬母公司稅後淨利3.65億元，季減1.32％、年增17.14％，每股盈餘（EPS）0.62元。上半年歸屬母公司稅後淨利7.35億元、年增達28.14％，每股盈餘1.24元，分創近12年、近11年同期高。

光洋科8月自結合併營收19.85億元，月減6.41％、年減達27.78％，為近4月低點，累計前8月合併營收187.03億元、年減9.15％。法人指出，主因美國聯準會升息帶動美元持續走強，致使以黃金為主的貴金屬價格一路回檔，價格波動導致營收下滑幅度加劇。

不過，由於半導體客戶需求暢旺，使光洋科毛利率較高的工繳營收貢獻提升，業務結構優化降低營收衰退對獲利影響。展望後市，雖然貴金屬價格波動及全球景氣不確定性，壓抑下半年旺季效益，但半導體客戶工繳需求維持暢旺，對下半年營運仍審慎樂觀。

此外，光洋科導入思愛普（SAP）的RISE with SAP on AWS全方位解決方案，藉此進行全面數位轉型，透過精準數據管理優化管理系統，重新建構公司制度新骨幹。隨著營運效率提升，可望降低時間及作業成本，帶動毛利率提升。

同時，光洋科除持續專精於靶材製造外，亦提供客戶完整循環經濟服務，在回收面板製成低階再生品後，進一步朝高附加價值產品邁進。公司透露，與惠普（HP）的討論研究已有所成果，新品已申請專利中。