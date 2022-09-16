澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周五表示，在連續大幅升息後，利率已經接近正常化，但他也警告目前利率仍然偏低，視經濟周期而定，利率應升至介於2.5%～3.5%才是合適的水準。

澳洲央行總裁洛威在國會的經濟委員會上表示，必須進一步升息，才能使通膨回到央行設定之介於2%～3%目標區間，但在某個時候放緩升息步伐是合適的。

他向該委員會表示：「到了某個時候，我們顯然不會在每次會議都將利率提高50個基點，而且我們正越來越接近那個時間點」。

他表示，拉長時間來看，利率平均應至少達到2.5%，而視經濟表現而定，利率周期應該介於2.5%～3.5%，「目前央行基準利率為2.35%，越來越接近那個你認為的正常區間，但可能還是偏低」。

為了抑制創下1990年以來新高的通膨，澳洲央行在短短5個月內即升息了225個基點，使其基準現金利率升至2.35%，創下7年新高。

市場預期該央行將進一步升息，基準利率可能在升至約3.85%到頂，不過投資人不太確定該央行是否會在10月會議再次大幅升息50個基點，或放緩升息力道至25個基點。

洛威表示，下一次央行理事會議將考慮升息25個基點或50個基點，他並重申未來升息的幅度與時機取決於後續公布的數據，以及決策理事會對通膨與就業市場前景的看法。

高盛分析師表示，就我們看來，加入「在某個時候」這句警語，意味著緊縮步伐不會馬上減速，我們仍然預期澳洲央行將在10月會議升息50個基點，然後在11月放緩至25個基點，12月可能再次升息25個基點。我們將密切關注本月晚些時候即將發布的零售貿易和職缺數據。