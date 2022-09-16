「七年級建商」科達建築董事長賴建程今（16）日在主持新北市「新莊科達花園」開工典禮時表示，該案上半年開案迄今已售七成，今天攜手日商「日本國土開發」舉辦開工動土典禮，目標年底前可望完銷，展望未來，預計兩年內再拼推案量挑戰百億大關，持續耕耘雙北市。

日本國土開發台灣支店長大倉直己在致詞表示，「2019年與科達建築賴建程董事長首次合作，短短3年多時間，見證他推出將近百億元的案量，很開心此次能夠再與科達建築合作，過去感受到賴董對於品質的嚴格要求，接下來將與賴董每週巡視工地、開會討論，我們會秉持一貫專業與日本營造品質的堅持，給客戶一個安全、完美的家。」

賴見程表示，在原物料上漲、缺工、疫情干擾等情況下，今年房市整體觀察，來人量大概下滑4~5成，但以「新莊科達花園」為例，有7成是規劃三房產品，銷售主力多為雙北市換屋與置產族，因此自住剛性買盤仍是穩健；最近國內邊境開放政策有機會上路，預期景氣有望復甦，全案年底前應可望完銷。

上半年推案量紛紛遞延至下半年的928檔期，市 調機構估計，全台推案量拚7,000~8000億元；由科達建築在上新莊塭仔圳重劃區推出的「新莊科達花園」，總銷30億元，主打「大直豪宅空降新莊」，開賣來已售近7成，今日攜手日商「日本國土開發」舉辦開工動土典禮。

今天由科達建築董事長賴建程、海悅國際開發總經理林輔政、日商日本國土開發台灣支店長大倉直己、呂建勳建築師等領軍建商、代銷、工務與營造團隊等，超過百人出席典禮。

賴見程表示，新北市政府力促的近400公頃新泰塭仔圳市地案，區內自辦重劃區已成為建商兵家必爭之地，今年329檔期「新莊科達花園」正式登場，總銷30億元，基地面積近千坪，為該區少有7%的新莊「正門牌」，規劃地上9、14樓與地下4樓建築，包含住宅163戶、公共幼兒園1戶，規劃二房22~24坪、三房31~36坪產品，標榜新莊門牌、豪宅外觀、日歐系建材。

「新莊科達花園」更與70年純正日本血統的「日本國土開發」合作，嚴謹把關營造品質，「新莊科達花園」開賣5個月已售近7成，區域成績亮眼。

全案預計2025~2026年，可望完工交屋。

賴見程表示，科達建築這3年來，投資興建案量達百億元；未來2年，可售案量有機會再達百億元規模，包括在新北市三重、板橋、新莊與北市松山區，已握有超過百億元的合建、都更危老案正醞釀中，

賴建程表示，新北市新莊區光上半年推案量統計約600億元，囊括新北市1/3案量，近年因原物料、房價攀升，包括新莊舊市區、副都心、頭前重劃區等，不少指標案房價來到6~8字頭。