一名人夫婚後三年後，發現老婆不給看手機且不給碰觸，且公然帶著小王替岳母慶生，不久後又驚見自己買給妻子的APPLE手錶內簡訊，雙方互稱老公老婆，且簡訊提到雙方口交、內、外射、懷孕、持久等。丈夫立刻怒告，法官審理後，判小王要賠30萬元給人夫。

根據判決書，人夫向法官控訴，他與老婆小美結婚三年後，發覺老婆經常晚睡，一直在回覆訊息，且更換手機密碼，不讓他看其手機，甚至不讓他碰觸，行為相當異常。事後老婆謊稱要回娘家一星期替母親生日，竟是帶著小王一起去。

接著隔月丈夫好奇研究先前買給她使用的手錶，卻意外發現老婆與小王間之對話簡訊内容，不但彼此互稱老公、老婆，還談論彼此做愛經過及感受情境（談論潮吹、口交、内射、外射、懷孕、感受長不長、大不大、持不持久等），這時丈夫才發現被戴綠帽，怒告小王。

小王辯稱，她與小美本來就是好朋友，因小美丈夫婚後愛賭博，因此經常向他訴苦，雙方往來因而日趨頻繁，漸生曖昧，才會傳送如鹹濕簡訊內容，雖内容已逾一般男女交往分際，且略有鹹濕，但也無法證明兩人發生過性關係。

法官查出，丈夫與小美兩人曾簽立夫妻復合協議契約書，內容提到小美感情出軌而達成協議，逤小美再次出軌，願意賠償500萬元，並將小孩監護權給丈夫等。因此從爭協議書內容，可認定小美實自己坦承與小王有逾越普通朋友感情出軌行為。

法官檢視小美與小王兩人簡訊對話，發現內容極度露骨，小王問：「有想打炮嗎?我幫你舔」、「弄到你濕整片…週五可以愛愛嗎？」「我下午直接內射，跟你做愛都很爽」。小美則回說：「想幫你吹吹，你用手就可以了」、「你最厲害、最持久，不然我腳在抖什麼。」「下次來拍片，拍抽插嗎？」。顯見小美與小王兩人間確已存有逾越朋友等一般社交行為之不正常往來，甚至肌膚之親。

法官審酌，若兩人非已有逾矩之親密性愛關係，交談豈會提及「口交」、「持久」、「懷孕」、「內射」、「抽插」等字眼，還辯稱並未對方夫妻關係造成重大影響，因此判賠30萬元，還可上訴。