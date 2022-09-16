攸關租客權益的《租賃條例》修正草案，雖在立法院上會期排審，但多數條文卻保留至政黨協商再議，跨黨派立委16日上午在立法院呼籲協商通過《租賃條例》修正草案，以強化租屋補貼衍生之租屋糾紛的處理機制。

行政院7月推動300億元擴大租金補貼專案，卻不時傳出有民眾欲申請補助，遭房東以調漲租金、禁止申請等方式刁難，使得本意為減輕租屋族負擔政策，反而「看得到吃不到」，截至8月底僅27萬戶申請。

巢運16日邀請民進黨立委吳玉琴、國民黨立委鄭天財、吳怡玎、民眾黨立委張其祿、蔡壁如等5位跨黨派立委召開記者會，盼儘速排審《所得稅法》與協商通過《租賃條例》修正草案，以強化租屋糾紛處理機制，並將領取租金補貼等租客合法權益進一步法制化。

巢運說明，內政委員會召委鄭天財曾於5月12日排審《租賃條例》修正草案，並將多數條文保留至政黨協商再議，呼籲本會期應儘速通過以下保留協商條文，包含住宅租賃糾紛應一律適用《消保法》、加以改良現有地政部門的糾紛處理機制，以及包租代管資訊應盡速導入實價登錄系統。

鄭天財指出，其實立法院各黨團都希望盡快處理《租賃條例》修正草案，反而是內政部、消保處及財政部等行政部門有不同意見，目前他已請相關單位先行協商，開議後將會盡快安排朝野協商。

吳玉琴進一步說明，內政部與消保會主要對住宅租賃是否為消費關係有意見，但根據法務部針對消費關係的解釋，僅少數只有一棟並第一次出租的小房東和房客，才不具消費關係，故她希望在此會期中，能將消費行為爭議釐得更清楚。

不過，吳玉琴認為，法律應該易懂、不複雜才能具體可行，建議不要區分住宅租賃是否為消費關係，直接在《租賃條例》第5條直接規定，只要住宅租賃契約就是依本法規定即可。

吳怡玎則批評，300億元租金補貼明顯是蔡政府特意在選舉年推出的政策牛肉，若要從根本降低租客負擔，只能從《所得稅法》改起。實際上，財政委員會只在上個會期排了敷衍外界的詢答，希望蔡政府幫忙弱勢要從幫助租屋者開始，不要只對房東大方、對租客吝嗇。

蔡壁如也說，政府必須知道面對問題才能解決問題，不要選舉時才提出政策牛肉，施予小惠，呼籲選民年底用選票說話。

張其祿則強調，《所得稅法》與《租賃條例》都是民眾黨此會期重點法案，將盡力推動排審、通過。