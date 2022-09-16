台北市長柯文哲將發放660元愛心敬老卡儲值金，遭質疑是為無黨籍台北市長參選人黃珊珊政策買票。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天炮轟，柯文哲把敬老金砍掉，稱會債留子孫，現在又要重新回復發660元，前後說法不一致。

蔣萬安今天上午舉行「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策發布會。媒體詢問，昨天上朱學恒直播節目放得很開，網友認為講話愈來愈輕鬆、有進步，選情倒吃甘蔗？蔣萬安說，當然我們參加很多直播節目，透過直播方式讓民眾了解想法，跟主持人對話了解選舉過程或是未來對台北市正擘畫願景，能夠端出什麼樣的政策牛肉，滿足市民的需求。

對於柯文哲發放660元敬老卡儲值金，挨批政策買票。蔣萬安重申，重陽敬老金就是對長輩最基本尊重，為什麼一開始柯文哲把敬老金砍掉、說會債留子孫，現在又要重新回復發660元，前前後後說法沒辦法一致。他的態度、立場很明確，未來會恢復重陽敬老金1500元，遵照北市議會決議，照原本的規畫、議會的決議，還給長輩既有的尊重。

此外，蔣萬安今天上午專訪時稱上任會盡速完成大巨蛋，但柯文哲一直稱中央卡大巨蛋，未來如何解決？蔣說，大巨蛋本來就要在2015、2016年完工，到現在還沒能夠正式啟用，讓市民朋友享受國際賽事，未來他上任後一定會盡速的將大巨蛋完工，他也會積極跟中央、各相關單位溝通協調，針對問題解決問題，不要有太多政治考量、政治算計。