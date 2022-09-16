中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團網站當地時間15日消息，聯合國「負責任外太空行為準則」開放式工作組會議本周正在日內瓦萬國宮舉行。會議期間，美國代表宣稱，美方已率先承諾不再進行破壞性直升式反衛星飛彈試驗，呼籲其他國家效仿，並表示美方擬向第77屆聯合國大會第一委員會提交相關決議草案。中國裁軍大使李松發言予以反擊，指出美方有關倡議並未對美國自己的外太空軍力發展構成任何限制和束縛，對推動國際外太空軍控進程沒有實際價值。

李松指出，美國是開展反衛星試驗時間最早、次數最多、種類最全的國家。早在1959年人類發射首顆人造地球衛星之後2年，美國就開始進行直升式反衛星武器試驗。美國在歷史上進行的反衛星武器試驗不僅嚴重破壞外太空環境和外太空系統，還直接助長了大國對抗和軍備競賽。經過半個多世紀的發展，美國的反衛星手段已十分完備，並能夠利用反導裝備形成實戰化反衛星能力，早已不再需要進行破壞性直升式反衛飛彈試驗。

李松表示，美國是最熱衷於發展太空攻防作戰能力的國家，現在提交這個決議草案，頗具諷刺意味。如果美方真正致力於維護外太空安全，那麼早在60年前就應提出這項決議草案。美方決議草案僅涉及試驗，未提及反衛星武器的研發、生產、部署或使用，這充分表明美方倡議是片面的，不會對自身構成絲毫約束，軍控意義也十分有限。中方歡迎一切真正有利於實現防止外太空軍備競賽目標的軍控倡議，但堅決反對任何假借軍控之名擴大單邊軍事優勢的做法。

李松指出，「揚湯止沸，莫如釜底抽薪」。從歷史和現實角度看，外太空武器化和軍備競賽風險的根源在於美國企圖稱霸外太空。冷戰雖已結束30年，但美國固守冷戰思維、單方面謀取外太空戰略優勢的做法並未停止，外太空作戰相關規畫和行動不斷增加。從美方最近發佈的新版太空政策文件看，文件中公然將太空視為「國家軍事力量優先領域」，謀求在外太空持久戰略優勢，增強外太空領域威懾力，要求美太空軍「在外太空、從外太空、向外太空作戰」。這樣的外太空安全政策舉措，是美國長期奉行的「主導外太空」戰略的延續，也是當前外太空武器化和軍備競賽風險上升的最突出因素，對外太空和平與安全構成根本性和持久的威脅。

李松強調，今年4月，中國國家主席習近平提出全球安全倡議，宣導共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，呼籲各國摒棄冷戰思維、反對單邊主義，堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。全球安全倡議對解決外太空安全問題具有重要指導意義。中方願與各方一道，積極落實全球安全倡議，共同致力於防止外太空軍備競賽、防止外太空武器化目標，積極推動日內瓦裁軍談判會議開展外太空軍控法律文書談判，從根本上維護外太空持久和平與安全。