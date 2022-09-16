殲-20隱形戰機

中國甘肅臨洮空軍基地出現了8架看似殲-20的戰機，各方推測，它們可能是「威龍」的全尺寸誘餌，或是實體模型。然而，它們確切的功能還不清楚。

據《動力》（The Drive）網15日報導，谷歌地球（Google Earth）2022年7月的資料庫顯示，這8架「戰機」出現在臨洮空軍基地。先前有報導說，基地將接收殲-11戰機，以汰換殲-7，但還沒有證據顯示，汰換已完成。

無論如何，進一步檢視衛星圖像顯示，這些「殲-20」大約出現在今年7月19日，但到了9月9日就不見了。要是它們真是「殲-20」誘餌，那有許多特徵和真的「威龍」都不符。分析指出，它們有接近完美的三角翼，而不像殲-20略微彎曲的機翼。

而最奇怪的，就是這些「殲-20」似乎也有很尖的機頭，幾乎像針似的。事實上，整個機身似乎都比殲-20窄得多。雖然它們都有雙尾翼，但殲-20上的要大些，尾翼的間隔顯然也大些。

Mysterious J-20 Fighter-Like Shapes Appear At Remote Chinese Airbasehttps://t.co/cCEqFma4pH — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) September 15, 2022

要是這些戰機是在模仿殲-20，那實在模仿得不太像，或許甚至是充氣版。當然，最大的問題仍在於，這些餌機或全尺寸模型究竟要用來做什麼。