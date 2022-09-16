民進黨台北市長參選人陳時中16日到健身中心觀摩綜合格鬥，並且親自下場學習格鬥與防身的技巧。（季志翔攝）

民進黨台北市長陳時中今到健身房參訪並觀摩格鬥術時，並下場「對打」，競總製作的五面政策看板要到現場說明，不知道是否體驗的太嗨，結果五面向政策卻忘了說。

陳時中今天到知名健身房參訪，看到猛男正在格鬥，他也下場跟教練對打幾下。陳時中指出，以前想這種格鬥可能對老人家不適合，可是現在已經很進步，現在相關的運動場館都會做這種適合肌力、適合發展的相關運動訓練課程。

陳時中會前表示，來參觀這些場館最主要是帶入全民運動、全年齡層的運動。從小到老都需要運動。以前他們大概想這種格鬥可能對這種老人家不適合，可是現在已經很進步，現在相關的運動場館都會做這種適合肌力、適合發展的相關運動訓練課程。

對於陳時中最近被稱「逆了人設」，會流失選票；陳時中說，倒不是以選票作考慮，他到運動場館是要來瞭解這運動，最主要是要選舉大家高關注下，推動一個全民運動的態度，他從衛福部出來，對健康的推動是不遺餘力，他不覺得逆人設；並稱自己本來就是愛運動的人。

競選團隊今有準備「全面推廣文化與運動學習、提升基層體育運練環境、新興運動藝文單一窗口、6-18兒少藝遊券每年1500元、銀髮健身活力台北」五面看板要陳時中藉此宣傳。不過陳時中除了參觀還下場格鬥，就是沒談到半句政策。