縣府為傳承敬老精神、延續孝親美德，9月24日下午將在苗市巨蛋體育館舉辦模範老人、敬老楷模、鑽石婚楷模暨經典好歌感恩音樂會活動，縣長徐耀昌歡迎鄉親踴躍參與，希望透過表揚與歌聲，鼓勵大家敬老、愛老、親老，共同友善關懷長輩。

苗縣至今年8月，老年人口數約96862人，佔總人口數18％，縣府為因應老年人口逐年增加，每年舉辦重陽敬老活動，慰訪百歲人瑞、表揚楷模夫妻、長者與敬老楷模，營造友善關懷長輩的生活環境。

經典好歌感恩音樂會活動。(圖／苗栗縣政府提供)

今年縣府為鼓勵民眾參與老人福利活動，特地規畫9月24日下午1至6時將在苗栗巨蛋體育館擴大舉辦2022模範老人、敬老楷模、鑽石婚楷模表揚大會暨經典好歌音樂會，透過歌聲傳遞愛與關懷，宣揚敬老、愛老、親老的精神。

9/12上午，縣長徐耀昌與公館鄉長曾美露、胡娘妹、縣府社會處長楊文志等人在縣府大廳召開記者會說明活動內容，除邀請歌手梁智凱演唱暖場，並一同倒下金沙灌溉象徵老人福利的樟樹，點亮「鑽石歲月 璀璨苗栗」的活動主題，為今年的重陽敬老活動揭開序幕。

縣長徐耀昌指出，除了頒獎典禮與經典好歌音樂會，活動現場且特地規畫安排文創商品、美食佳餚、農特產品等攤位，歡迎民眾踴躍參與，以達到友善關懷老人的效益。

社會處長楊文志說明，今年苗縣結婚滿60年的鑽石婚夫妻有460對，百歲人瑞128位，活動當天將表揚17對鑽石婚楷模、模範老人18位、敬老楷模18位，百歲人瑞將由縣長親自慰訪。

梁智凱開場演出。(圖／苗栗縣政府提供)

接著登場的經典好歌音樂會，將由演藝圈的大姐大白冰冰帶領台一線用冰冰秀的熱鬧演出華麗開場，並搭配主播簡至豪、新生代主持陳思綾接力主持，邀請金曲歌后徐佳瑩、台語小天王許富凱、呂思緯、ALL in 5、許維芳、李佳歡、陳思瑋等輪番開唱。 苗栗縣政府廣告