新竹街口攻城獅於2022-23 PLG新人選秀會首輪第5順位挑選來自世新大學的伊波卡(Ifeanyi Uzoma Eboka)，伊波卡身高198公分、體重104公斤，新賽季他將披上21號攻城獅戰袍，確定甩脫選秀會當天爆出的「選到空氣」風波，也跟當時攻城獅總教練林冠綸所預告的「把空氣變氧氣」說法不謀而合。

上賽季伊波卡於UBA大專籃球聯賽不僅繳出場均17.6分12籃板的優異成績，且在決賽中更是攻下場均24.5分13.5籃板，是世新大學闖進該學年度總冠軍賽的重要功臣之一，攻城獅球團也特別感謝世新大學籃球隊於加盟過程中大力協助，讓伊波卡能順利降臨風城。

伊波卡來自奈及利亞聯邦共合國的拉哥斯，遠在奈及利亞的媽媽是他離鄉打拚的最強後盾，伊波卡感性的說：「從小時候開始打籃球時，我就夢想成為一位職業籃球員，非常感激世新大學何正峰教練、經紀團隊與總是在背後力挺的母親，是因為大家的鼓勵與支持，我才會有這麼棒的職業生涯起點。」

伊波卡目前已隨隊訓練近兩周，他難掩興奮地說：「我居然有機會能跟曾經在世界最高殿堂奮戰過的學長辛巴、班尼特一起訓練，我一定要把握機會從他們身上學到更多技巧！」林冠綸總教練認為伊波卡擁有非常好的身體素質，未來在進攻端方面，期待他能成為快攻箭頭；防守端方面，預計將他培養成「防守大鎖」，看防別隊的前鋒型洋將。

從學生球員轉變為職業球員，伊波卡坦言：「職業賽事與學生賽事的比賽節奏有非常大的差別，在場上必須更沈穩、更全面的判斷所有情勢，但我相信在如此優秀的教練團與學長們帶領之下，我一定能很快的銜接上職業隊。」

在LIONEERS HUB時常能看見伊波卡自主訓練的身影，伊波卡表示：「攻城獅真的擁有全台灣最高級的訓練設施，不論是中午12點或是半夜4點，任何時段都開放讓球員精進自己。新賽季我的目標是與球隊產生良好的化學變化，希望能透過苦練來展現最好的自己！」