台北市政府去年原本編列28億預算擬採購疫苗，但又向市議會自請刪除，近期市長柯文哲、無黨籍參選人黃珊珊卻主張衛福部當時當說疫苗夠了才刪掉預算。台北市議會民進黨團今舉辦記者會，說明當時中央和柯市府以公文討論疫苗的過程，公文顯示中央根本沒擋疫苗，民進黨團怒轟，這根本是柯文哲自導自演、為選舉炒聲量的操作。

台北市議會民進黨團說明，北市府去年6月1日發文給中央疫情指揮中心詢問疫苗採購狀況，中央6月9日回文北市府「可委託廠商檢送完整資料，向衛福部食藥署申請專案輸入許可。」

民進黨團指出，去年8月21日柯文哲在防疫記者會宣布編列28億預算採購250萬劑疫苗，並在11月2日再度發文給中央詢問第三劑疫苗接種政策及採購程序，中央11月24日在公文內明確寫出「地方政府若要採購疫苗，可循台積電、鴻海、慈濟的捐贈專案執行，請貴府提供未來第三劑疫苗廠牌及時程規畫供參」。

民進黨團質疑，很明顯柯文哲是為了黃珊珊選情的政治操作；陳時中也提到，去年4、5月有兩名上海復興掮客向各政府兜售疫苗，柯文哲或其親信是否有跟掮客有接觸。

民進黨團總召江志銘痛批，編列28億元的預算買疫苗根本是自編自導一場騙局，如今顛倒是非、責怪中央阻擋北市府採購疫苗，柯文哲不能為選舉放棄做人最基本的道德。

陳時中競選團隊執行總幹事張茂楠也質疑，難道是柯文哲原本要用28億元跟上海復興疫苗採購建立關係，後來看到台灣拒絕陸製的疫苗，看戲演不下去，才要求議會刪除預算，北市府撤銷預算卻怪罪、甩鍋給中央，嚴厲譴責柯文哲不道德的行為，也應該要道歉，不能因選舉將屆就顛倒是非、胡言亂語。